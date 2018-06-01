批綠的「親柯人士」 柯承認是自己

2018-06-01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲和民進黨的關係「被分手」後，有媒體報導「親柯人士」大酸民進黨，指與柯分手後，「新北已經輸掉了，原本柯跨過淡水河去救蘇貞昌還有機會，現在沒救了。」台北市議員顏聖冠昨質疑，柯文哲白天批政黨夾殺他，晚上匿名批民進黨，「乩童、桌頭都是柯」。未料，柯文哲竟坦承這位「親柯人士」就是自己，抱怨那是私下講的話，公開講的才算數。

顏聖冠昨質詢柯對自己的歷史定位，柯表示，這要蓋棺論定，但他希望可以是台灣勇氣的象徵。顏話鋒一轉，稱民政局長藍世聰、市府顧問周榆修，以及友柯議員黃向羣等人，都是民進黨新北市長參選人蘇貞昌的優秀子弟兵，質疑柯為何要一人分飾兩角，白天批政黨夾殺，晚上卻假「親柯人士」名義放話，不但說應該要幫柯立銅像，還稱「民進黨這樣做，新北已經輸掉了。」乩童、桌頭都是柯，算什麼白色力量！

柯文哲尷尬打圓場說，「他（指蘇貞昌）還是厲害啦！」那是私下聊天內容，公開講的才算數，而且這不干市政。柯並指「媒體的特色就是誇大」、「一傳再傳，最後都變得很可怕！」此話一出讓顏大罵，指柯用市長身分接受專訪，竟說是媒體誇大。

顏聖冠又問，「親柯人士」說，柯將在雙北每個選區提名議員、全台輔選？柯強調，目前沒有任何行動及準備，只要是現任議員，不分黨籍，基於行政禮貌與倫理，應該都會去幫忙站台。柯還說，核子彈若沒有爆發，就只是鈾而已，時也、命也、運也，是否具有旋風式破壞力，很難預測。

市議員阮昭雄提問會不會要求民進黨籍官員輔選？柯文哲搖頭說不會，專心做好市政就好。至於柯辦前主任蔡壁如有沒有可能出任競選總幹事？近期常上政論節目為市府辯護的市府專員林昆鋒、副發言人林筱淇等人，會否轉任競選總部？柯表示，蔡沒有那個能力，其他兩人不曉得，現在競選總幹事還沒找到。