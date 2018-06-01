姚打團結牌 將聯合議員造勢

2018-06-01

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨拜會台北市議會民進黨團，與黨籍議員談聯合競選，六月起將於北市六個選區辦大型造勢。姚文智說，他非常有信心，要創北市廿七席提名議員全壘打，及市長由民進黨執政的佳績。議會民進黨團總召李慶鋒說，此刻就是聯合競選、團結作戰；民進黨北市黨部主委陳正德更與議員齊喊「姚文智凍蒜、議員全壘打」，營造團結氣氛。

會後北市議員王世堅受訪透露，由於總統府秘書長陳菊將擔任新北市長參選人蘇貞昌競選總部主委，姚文智提到打算請陳菊擔任主委，但他反對，並不是因他是謝系在卡新潮流，而是民進黨要說服社會沒有執政傲慢、優越感，要嚴守行政中立，不能被誣指行政資源介入選舉，他也建議蘇貞昌不要找陳菊擔任主委。

李慶鋒表示，團結是基本要求，姚與黨團會密切合作，但希望回歸具體市政主張。李也在黨團提醒姚，要盡快組競選團隊，提出市政主張願景，積極爭取市民支持，特別是年輕選民的認同。

對於是否約束其他參選人不要找非黨員站台？李慶鋒說，黨團不處理黨紀問題，由黨部評議委員會處理。姚文智表示，這個問題大家想都沒想過，大家共識是聯合競選、速度要快。

前副總統呂秀蓮對民進黨說「Bye Bye」，外界揣測是否脫黨參選？姚文智表示，很震驚，不是很清楚呂的想法，盼黨高層慰留，請呂再思考，有機會將拜訪呂。姚還說「不至於」發生同室操戈，狀況還不清楚，請大家不要往負面想。