小英宴請綠委︰輔選工作正式啟動

2018-06-01

指姚文智最後提名、準備時間最短 請大家全力協助

〔記者蘇芳禾、彭琬馨、曾韋禎、楊淳卉／台北報導〕第九屆立法院第五會期昨結束，總統蔡英文昨晚宴請民進黨立委，也邀轉戰直轄市長的姚文智、陳其邁、黃偉哲等人上台發言。蔡英文說，「今天不是歡樂餐會，而是工作餐會，輔選工作正式啟動」。

蔡英文說，姚文智是最後一個提名，準備時間最短，請大家全力協助。參選台北市長的姚文智上台笑說，「總統要大家全力以赴，以後大家都不能拒絕我的活動邀請」。

新北市立委蘇巧慧代表參選新北市長的蘇貞昌上台報告時，一度講到哽咽，指爸爸每次都遇到比較艱鉅的困局，希望大家能夠幫忙，台下立委紛紛給予鼓勵；參選台南市長的黃偉哲說，今年大家都沒有舒適圈，也沒有西瓜區，每個地方都要謹慎小心；擔任台中市長林佳龍競選總部主委的立法院副院長蔡其昌表示，台中市審慎樂觀，但也是硬仗。

當蔡英文詢問有無選情告急者？參選高雄市長的陳其邁連忙自嘲，他只領先六％，引發哄堂大笑；陳其邁也謝謝菊姐跟高雄市所有委員的幫忙，整合非常順利。

在其他縣市部分，民進黨團總召柯建銘說，新竹市的藍綠比大約是六比四，但因為林智堅執政很不錯，這次很有希望突破以前的藍綠分佈，可以連任；宜蘭縣長被提名人陳歐珀邀請總統府秘書長陳菊到宜蘭站台；彰化立委都認為彰化縣這次不好選，希望縣長更積極。

民進黨提名姚文智棄保傳言不斷，民進黨秘書長洪耀福昨對媒體表示，「沒有棄保問題，姚文智最後會第一名！」「當我們跟丁守中對決，柯文哲就不重要！」