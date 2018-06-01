新聞分析》實力決勝負 提名戲看看就好

2018-06-01

記者蔡孟尚／特稿

國民黨新竹縣長提名作業幾多波折，外界霧裡看花，但看在政治行家眼裡，選舉考驗的是基層實力，政黨對有實力的選將而言只是「招牌」而非「品牌」，況且「招牌」還可以換來換去，若自信能贏得選民最直接的支持，又何必非要這塊「招牌」？紛紛擾擾，終將回歸到以實力分勝負。

國民黨目前積極爭取出線的立委林為洲、副縣長楊文科、副議長陳見賢各有所長。林擅長議題操作和行銷，在科學園區服務多年的楊有業界支持，陳則經營基層扎實、人脈雄厚；而且三人目前都身居要職，對黨中央而言很難取捨，難怪一直擺不平。

持平來說，要做這個決定一點都不難，因為對政黨而言，選舉就是要贏，最有實力的人就是最適合的提名人選，實力不夠的人就算是每科都一百分的模範生，大家也不想與他抱著一起輸。

以民進黨在新竹縣的歷次選戰策略為例，本屆縣長選舉，禮讓支持無黨籍的前縣長鄭永金，立委選舉再次支持鄭永金，下屆縣長選舉又徵召鄭永金的兒子鄭朝方，就是肯定鄭家在地方上的雄厚實力。

「花若盛開，蝴蝶自來！」有基層實力的參選人，早就在選民心目中建立起「品牌」，政黨這塊「招牌」固然可以添光增彩，但終究不如選民最直接的支持，所以藍營「黨不黨」這齣提名大戲，大家看看就好。