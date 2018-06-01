民進黨鄭朝方 穩紮穩打拓展票源

2018-06-01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政治版圖向來藍大綠小，但長期執政的國民黨卻遲遲推不出縣長人選，陷入分裂危機，加上系出藍營的民國黨主席、前立委徐欣瑩也加入競逐，對年僅卅八歲，在大選初試啼聲的民進黨參選人鄭朝方而言是項考驗，也是絕佳機會，能否複製新竹市長林智堅的成功模式，突圍攻下新竹縣，備受矚目。

竹東客庄土生土長的鄭朝方，外型斯文俊秀，大學念的是財經法律，除了是電視和廣播節目主持人、調香師，還曾入圍金曲獎最佳客語專輯獎與最佳作詞人獎 ，這次代表民進黨角逐新竹縣長，被視為非典型選將。

當他被問到為何參政，他總是用「隨順因緣，水到渠成」回應。身為前新竹縣長鄭永金之子，加上後來接受民進黨中央黨部發言人兼客家事務部主任的歷練，讓他決定「為讓鄉親及新竹縣更好，我，準備好了！」

鄭朝方身段柔軟，參選獲得父親廿多年的人脈資源，不過政治養分也可能成為包袱，「鄭家什麼都要選」的耳語仍具殺傷力，反鄭勢力不容小覷。

在民進黨和無黨勢力雙重加持下，鄭朝方團隊穩紮穩打，除了關心垃圾處理，並提出教育及交通政見，當選後將恢復國中、小學免費營養午餐，以及爭取五楊高架道路延伸等。

國民黨未來無論是誰出線，鄭朝方未來選戰策略應是穩固基本盤，善用年輕清新形象與客籍優勢，開拓新票源，並和擁有高民調滿意度、尋求連任的新竹市長林智堅並肩作戰，翻轉選局。