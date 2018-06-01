蔡英文：中國想改變亞太現狀

2018-06-01

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨日接見國外學者時表示，從中國片面啟用M503航路、軍機繞台、強迫各國民間公司更改台灣的名稱，以及對台灣的國際參與，無所不用其極的打壓，讓周邊國家都有共同的憂慮，就是中國正試圖片面改變台海現狀，最終可能改變亞太區域的現狀。

蔡英文昨接見出席遠景基金會主辦的「福爾摩沙論壇：二○一八海事安全對話」各國專家學者時，再度就區域議題發表看法。此次論壇的國外學者，包括印度、日本、美國、澳洲、新加坡、馬來西亞、越南、印尼及菲律賓等國。

總統表示，近期大家都感受到亞太地區的情勢，包括韓半島的局勢及兩岸關係，都發生了很多變化。亞太地區是當前全球貿易重心，一旦周邊有事，必定嚴重衝擊全球的經貿穩定。

總統指出，她擔任總統以來，「維持現狀」，確保亞太地區的和平、繁榮和發展，一直是政府所努力的目標。但是很遺憾，從中國對台灣無所不用其極的打壓，讓所有周邊國家都有共同的憂慮，就是中國正試圖片面改變台海的現狀，最終可能改變亞太區域的現狀。中國政府這種罔顧區域穩定的做法，國際社會並不樂見，對於兩岸關係的發展也沒有任何好處。

總統強調，在面對「印太戰略」新局的同時，台灣也正在積極推動「新南向政策」，相信跟各國加強合作交流，是促進區域發展一定要走的路，台灣會全力以赴。