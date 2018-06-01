美印太司令交接 沈一鳴、李喜明出席

2018-06-01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台美軍事愈趨密切，美國印太司令部（原稱太平洋司令部）五月卅日舉行司令交接典禮，我國國防部副部長沈一鳴上將、參謀總長李喜明上將皆身著西裝出席。即將轉任美國駐南韓大使的卸任司令哈里斯上將發表演說時，更主動提及台灣及日、韓、德、義等與會盟邦代表，顯見對我方的重視。

原本傳出我國參加美國印太司令交接典禮的代表為海軍司令黃曙光上將，民進黨立委呂孫綾前天在立院外交及國防委員會向國防部長嚴德發求證此事，但嚴回答，基於台美之間的默契，他不便多做說明、評論。不過，據透露，參與美國印太司令交接者並非黃曙光，而是層級更高的沈一鳴、李喜明，黃曙光則是參加五月十七日舉行的美軍太平洋艦隊司令交接典禮。

美國印太司令由戴維森上將出任，卸任的哈里斯上將演說時，除提及美國各方與會代表，更點名來自日本、韓國、義大利、德國、台灣等「朋友」。根據美軍印太司令部直播影片，更可見到沈一鳴坐在台下的畫面。

我軍高階將領參與印太司令交接典禮早有先例，嚴德發二○一五年擔任參謀總長時，和時任海軍司令的李喜明參與此活動，美國在台協會（ＡＩＴ）在事後數天，主動於官方臉書發布照片，更撰文指此舉「彰顯了美國和台灣之間堅強的安全合作關係。」

除環太軍演 我也盼參與紅旗軍演

除高層互訪外，軍方也盡力爭取與美國演訓交流的機會，嚴德發日前曾在立法院表達我國欲參與「環太平洋軍演」的想法。軍方人士表示，國軍亦期盼能參與「紅旗軍演」，同時爭取參與海上搜救、人道救援、反海盜等聯合操演機會。

紅旗軍演為美國空軍及其盟邦空軍的空中聯合作戰訓練。軍方人士表示，國軍欲爭取紅旗軍演的理由有三，首先，美軍具備豐富的實戰經驗，可供我國學習；其次，我國空軍採用F-16戰機、P-3C反潛機、C-130運輸機等美規裝備參與操演，有助於雙方空軍系統鏈結；第三，我國過去未曾參與紅旗軍演或其他大型演訓的原因，就是礙於中國的壓力，如果能順利參與操演，無疑是台美軍事交流關係的重大突破。