哈里斯：中國霸權夢 美最大挑戰

2018-06-01

卸任美國太平洋司令 不忘重申「中國威脅論」

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普上月十八日提名出任美國駐南韓大使的美國太平洋司令部（ＵＳＰＡＣＯＭ）原司令哈里斯，上月卅日正式卸下美國規模最大的聯合作戰司令部指揮官身分，揮別四十年軍旅生涯。但在交接儀式上，他不忘重申三年來堅持的「中國威脅論」基調，指印度︱太平洋地區已成強權競逐新場域，並警告中國的「霸權夢」將是華府最大的長期挑戰。

五月卅日交接時，哈里斯直言目前正處於「自由與正義陷入危機」的「歷史轉捩點」。對於任內念茲在茲的南海軍事化問題，他直截了當地說，「中國依舊是我們最大的長期挑戰。若無美國和盟國夥伴集中介入與參與，中國將實現它在亞洲的霸權夢。」

中國反譏：以己之心度人之腹

對於哈里斯的說法，中國外交部發言人華春瑩反譏說，這是「典型以己之心度人之腹的例子」，沉迷和追逐霸權的人，總會覺得別人在覬覦自己的霸權。

美國上月才刻意不邀請中國參加今年ＵＳＰＡＣＯＭ指揮的兩年一度全球最大跨國海上軍事演習「環太平洋軍事演習」（ＲＩＭＰＡＣ），原因是二○一四和一六年曾受邀加入的中國，「行為與ＲＩＭＰＡＣ的原則及宗旨不一致」，抗議中國在南海持續軍事化的行動。

另一方面，哈里斯也提醒眾人提防俄羅斯，因「左右世界秩序的自由與壓迫兩種願景，正在印太地區上演地緣政治的競爭遊戲」，直指「掠奪者」俄國意圖讓昔日強權競逐戲碼死灰復燃。

哈里斯也提醒慎防俄羅斯

面對朝鮮半島風雲，哈里斯表示，「北韓依舊是我們最迫切的威脅，而一個有核能力且飛彈可及美國的北韓是不可接受的。」預料哈里斯未來出任駐南韓大使後，將對可能在十二日舉行的川金會與後續發展發揮影響力。哈里斯身為「東亞通」，過去三年在中國引發的南海風波與北韓問題上，都以鮮明鷹派立場聞名。這兩個議題皆將在今日於新加坡登場的亞洲年度最重要安全峰會「第十七屆香格里拉對話」成為焦點。