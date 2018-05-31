最新研究：新住民子女 更有創造力

2018-05-31

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣師範大學教授陳學志最新研究找到新住民子女亮點，希望成功翻轉社會普遍視為弱勢的刻板印象。研究指出，新住民子女「創造力」高於一般台灣學生，多元文化經驗帶來更高的創造力和更強烈的創造傾向，不但首度證實新住民子女優勢，相關研究還陸續登上七個ＳＳＣＩ國際期刊。

翻轉刻板印象 登上國際期刊

據教育部統計，一○五學年度台灣國中小學生中十．五四％為新住民子女、共有十九．六萬人，而他們往往面臨學業落後的刻板印象，但台師大教育心理與輔導系教授陳學志找出他們的「亮點」，研究發現其優勢就在於「創造力」。

陳學志研究團隊針對全國六千多名國中小學生進行創造力分析，其中新住民子女受測人數佔四分之一，經施行「新編創造思考測驗」和「創造力傾向測驗」後，發現新住民子女的創造力在許多指標都高於一般台灣學生。

新住民子女 指標優於台灣生

在新編創造思考測驗中，陳學志表示，是以流暢力、變通力、獨創力與精進力作為指標來測量創造能力，前三項得分都是新住民子女高於一般生，例如給予一個「人」字讓學生繪圖，許多一般生只畫出簡單的人形，但不少新住民子女就畫出複雜圖形，例如三合一磁怪、甚至兩張人臉互看。

至於創造力傾向測驗，陳學志指出，四個指標「冒險性」、「好奇性」、「想像力」和「挑戰力」，也都是新住民子女分數高過一般生。

多元文化經驗 有利產出創意

陳學志團隊的研究是學術界首度證明新住民子女的優勢在於創造力，他分析，新住民子女的創造力優勢，可能來自於他們可以接觸較多元的文化經驗。

陳學志指出，新住民子女因多元文化經驗，形成有利於創意產出的特質，包含較開放和接納多元觀點的心態；他們對種群和族群也保持靈活態度，不會以種族或族群來判斷他人。此外，他們對知識比較不會採取封閉態度。

「適性揚才的教育，才是真公平、真平等。」陳學志說，讓不同族群的人發揮潛能是教育的核心價值，但新的夥伴加入台灣，卻常被認為比較弱勢、成績較不好，而透過這研究可以看到新住民子女的優勢，希望翻轉許多社會的刻板印象，讓他們被更正面合理對待。