美國防部長：不論國家大小// 美尊重各國主權和獨立

2018-05-31

〔編譯周虹汶／綜合報導〕疑似針對中國近日把南海軍事化的進階行動而來，美國海軍二十七日出動兩艘船艦捍衛南海「航行自由」，進逼中國在西沙群島人工島礁的十二浬內，引來中國嚴正抗議。對此，美國國防部長馬提斯二十九日預告，美國將持續行使「航行自由」權利，並可能有新作為反制。中國引發的南海軍事化議題，預計將成明日於新加坡登場的亞洲年度最重要安全峰會「第十七屆香格里拉對話」焦點話題。

馬提斯強調，美國歷屆政府的政策一致，確保印度─太平洋地區的安全、繁榮和自由，前提是符合國際法的若干原則，包括尊重域內國家的主權和獨立，各國決策由該國人民作主，外國無權越俎代庖；必須在沒有脅迫情況下和平解決爭端；貿易投資必須開放公平，不應遂行經濟掠奪，以及遵守國際規則與規範等。美國強調這些原則，因為不論國家大小，美國尊重每個國家的主權。

至於美軍在多國聲索主權的南海行使「航行自由」，馬提斯指出：「只有一個國家採取激進手段回絕或表達不滿。但這是國際水域，而且有許多國家樂見航行自由。」因此，一年來頻率超乎以往的「航行自由」任務，將繼續「穩定」執行。

中國把南海軍事化 美可能有新作為反制

馬提斯三十日在夏威夷州檀香山市見證太平洋司令部（ＵＳＰＡＣＯＭ）司令交接儀式時，即和與會的在場亞洲盟國高層提前相聚。根據美國國防部發佈的新聞稿，馬提斯在行前記者會上，強調ＵＳＰＡＣＯＭ為美軍最早成立、且當前規模最大的聯合作戰司令部，並點名日本與印尼在美國「國防戰略」的「第二線」關鍵角色：美日同盟為印太地區的和平安全基石，而身為太平洋門戶的印尼則具有外交與地理上的槓桿地位。

而關於馬提斯先前指控中國把南沙群島部分島嶼軍事化，記者詢問美軍是否將有強烈行動反制，他僅透露美國正透過外交管道處理；而軍事方面，「我通常不談未來活動或行動」，唯一肯定的是，外國和美國政府非常關切「南海持續軍事化的狀況」。毫不隱瞞美國為阻止南海軍事化而設法與亞太國家合力對抗中國的企圖。

馬提斯接下來將出席明天起一連三天的「第十七屆香格里拉對話」，預料將是最佳運作時機。