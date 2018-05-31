鋼鋁稅將翻牌 加、歐盟嗆報復

2018-05-31

〔編譯羅綺／綜合報導〕加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）誓言保護加拿大勞工，免受美國鋼鐵和鋁高額關稅的傷害，並暗示若美國在六月一日鋼鋁關稅暫免期限截止前，不給加拿大永久關稅豁免權，將採取報復行動。

方慧蘭透露，上週五與美國貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer）會晤時，曾討論美國對加拿大及墨西哥的鋼鐵和鋁關稅暫時豁免。方慧蘭表示：「我們的政府已準備好做出適當的應對，我們會保護加拿大工人和產業」，若美國拒絕給予加拿大關稅豁免，加拿大將採取報復行動。

方慧蘭重申，鋼鋁關稅問題與北美自由貿易協定（NAFTA）的談判應「完全分開」，基於加拿大的國家安全，兩國間的高度合作、整合雙方鋼鐵產業「完全不合適」；她也指出NAFTA「肯定是一條前進的道路，我們正在取得進展」。

與加拿大一樣，歐盟貿易事務專員馬爾史卓姆也稱，若美國對歐盟設置出口配額，歐盟也會以牙還牙；此外，歐盟還將在世界貿易組織（WTO）對美國採取法律行動。

馬爾史卓姆表示，即使美國決定不加徵鋼鋁進口關稅，也會設定進口配額。馬爾史卓姆指出，目前不清楚華府將採取規定最高進口量的「硬上限」，或允許繼續進口產品但有配額限制的「軟上限」；硬上限較嚴格，若採用配額限制，歐盟受到的衝擊將會小一些。

三十日馬爾史卓姆與萊席爾在巴黎會談，她表示希望得到既無關稅也無配額的好消息，「但以現實來說，我並不認為能冀望於此」。