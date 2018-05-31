孫明德︰中若轉嫁上游 台灣將遭殃

2018-05-31

〔記者呂伊萱／台北報導〕美中貿易即將展開第三輪協商，美國卻突然宣布五百億美元的關稅制裁仍可能實行，恐重啟緊張局勢。台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德昨表示，美國的關稅政策有可能「高高舉起、輕輕放下」，專利權和智財權等才是未來美中長期角力的方向。

中美經濟合作策進會與對外關係協會昨合辦「從美中貿易衝突探討台灣經濟戰略布局」座談會，孫明德在會中指出，美國去年就啟動「三○一清單」的相關調查，剛開始認為是針對高科技產品，但四月初清單卻包羅萬象，顯示美國列清單也是投鼠忌器，「很怕打到自己」。他認為，接下來雙方將進入很長的談判過程，美國「高高舉起、輕輕放下是有可能的」。

不過，孫明德也說，關稅戰結束後，美國對中國祭出非關稅措施也是有可能的，包括將中國列為匯率操縱國、提高非關稅貿易障礙或不給予中國市場經濟地位等。

他指出，對台灣而言，最擔憂的是如果中國答應美國的部分條件，若反過來要求上游的進口來源分攤損失，就可能波及身為對中第一大貿易順差國的台灣。台灣去年對中貿易順差達一一一四．一億美元，遠多於韓國的七四七億餘美元或日本的二九三億美元。

孫明德分析，美中貿易戰對台影響在於金融波動、廠商投資與台灣出口，而對外政治經濟也受到影響，例如台灣在鋼鐵豁免清單一案遭池魚之殃，美國制裁中興通訊牽連到台灣供應鏈，中國對台實施惠台三十一條與美國通過台灣旅行法等，都是美中拉鋸情勢造成的政經發展。