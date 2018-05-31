工商界︰雙方叫陣 對台灣影響不大

2018-05-31

〔記者羅倩宜、陳梅英／台北報導〕美中貿易戰再度升溫，美國六月中將公布對中國五百億美元商品加徵關稅清單。對此，工商界表示，對台灣的影響不大，「美中兩強互相叫陣的成分居多，最後還是會化干戈為玉帛，台灣身為周邊小國，暫時不用太過擔憂」。

財政部長許虞哲昨則指出，五月截至二十五日為止，出口成長率比前四個月的十．五％還高，五月出口可望維持雙位數成長。至於美中貿易戰是否衝擊我國出口？許虞哲說：「整體看來，目前影響不是很大。」

工總秘書長蔡練生認為，美國的一貫做法是，不論「三○一」或各種貿易調查，會設定很多個時程，包括：何時公布成案、何時公布清單及稅率等，每一個時程都會增加對手國的壓力，這也是一種心理戰；但根據過去經驗，對台灣的傷害並不大，因為國內主要出口大宗產品，如半導體、消費電子成品及零組件等，都尚未納入。他強調，美中貿易戰對台灣的衝擊，還是要看五百億美元商品細目，若不是台灣銷往中國的主要產品，衝擊不大。

商總理事長賴正鎰指出，美中貿易戰像兩個老大哥吵架，當然會讓周邊國家不安，「我認為應是互相叫陣的成分居多」，最後還是會找到妥協的公約數。他說，商總旗下的商業服務業，主要市場都在國內，因此受到貿易戰的影響比較間接。

工商協進會理事長林伯豐說，美中貿易糾紛不可避免，只是程度的輕重，「若兩強真的相爭激烈，台灣是很大受害者」。他認為，對企業來說，可能無法期待對手國降稅或減少貿易障礙，而是必須由企業本身尋求在全球生產或貿易的利基。