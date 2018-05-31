4重考量 川普對中硬起來

2018-05-31

先安內再攘外、化解被批軟弱…

編譯盧永山／特稿

美中貿易第二輪談判才聲稱達成貿易戰停火協議、不打關稅戰，但在第三輪貿易談判前夕，白宮卻宣布對中國採取三項制裁行動，雙方緊張關係再度升溫。

中國商務部聲明酸味十足，稱「對白宮發布的策略性聲明既感到出乎意料、但也在意料之中」；其實，川普選在這時刻出手，有四個可能，除先安內再攘外，平衡內部鷹鴿派勢力及化解國會壓力外，也順便洗脫家族與中國生意往來的質疑，更不排除是軟硬兼施的兩手談判策略。

在美中第二輪貿易談判後，川普將一個沒有具體內容、中國也未承諾削減逆差目標的協議，宣稱為取得重大勝利，引發國內輿論一片撻伐，川普只獲得中國一點讓步就滿意而歸，根本是軟趴趴，且這種談判模式一再發生，也讓中國看破手腳。

其次是川普擬解除對中興通訊制裁，激怒國會兩黨議員，只好再對中國擺個硬姿態；川普政府先前大動作對中興祭出七年制裁，之後卻髮夾彎提出對中興網開一面的三條件，遭國會議員群起痛批是在幫助中國恢復偉大，因僅對中興罰款和變更管理階層，不可能保護美國經濟或國安。

再來是，川普家族與中國有生意往來，正遭到美國媒體檢視，迫使川普對中國硬起來。例如，川普女兒伊凡卡的七件商標最近獲得中國批准，在時機上啟人疑竇；川普女婿庫希納家族先前也被爆料獲得中國安邦集團注資。

最後，川普的最新動作也可能是談判策略，希望在美中第三輪談判前，迫使中國進一步讓步，並施壓中國不要影響「川金會」舉行；這也是為何白宮僅宣布對中國五百億美元進口產品加徵關稅，而非先前宣稱的一五○○億美元的原因，剩下的一千億美元，可做為談判時的另一個重要籌碼。