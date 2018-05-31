中媒嗆︰川金會翻版 陪它慢慢玩

2018-05-31

中國商務部︰有違共識

〔記者高嘉和／綜合報導〕美中第三輪貿易磋商前夕，川普政府突提出關稅戰開打時間表。中國商務部表示，對白宮發布的策略性聲明既感到出乎意料，但也在意料之中，這顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識；中國政府媒體喉舌「新華社」、「環球時報」等群起痛批，這擺明是「川金會」美國兩手策略的翻版，還嗆說中國政府會用兩手對付它的兩手，陪它慢慢玩！

商務部表示，這顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識；無論美方「出台」（宣布實施）什麼舉措，中方都有信心、有能力、有經驗捍衛中國人民利益和國家核心利益；中國敦促美方按照聯合聲明精神相向而行。

批美變臉損耗國家信譽

中國外交部發言人華春瑩則在例行記者會答覆提問時說，在國際關係中，「每一次變臉和出爾反爾，都是對自己國家信譽的又一次損耗和揮霍」。她提醒，美方應言而有信，照之前的聯合聲明行事；中國不想打、但不怕打貿易戰，「兵來將擋，水來土掩」。

新華社痛批，川普政府的多變和反覆已不是第一次了，幾天前「川金會」的搖擺不定和戲劇性變化就是一個例證，川普在中美貿易摩擦中前後不一的表現更是其一貫做法。

報導還回嗆，期望美方不再衝動行事，但如果美方來硬的、我們也不怕，我們不想打、但也不怕打，爾欲戰、我奉陪；對於美方聲明，將聽其言、觀其行，美方出台任何舉措，中方將不惜一切代價，捍衛國家和人民利益；磋商，雖不是一帆風順，但絕不等於反覆折騰。

環時社論以「美方出爾反爾、中國不會隨之起舞」為題，嗆說「羅斯（美國商務部部長）幾天後就要來中國，如果美方決定對中國產品加徵關稅，雙方就不用談了，直接準備打一場『史詩級的貿易戰』就可以了」。

該文強調，「中國在一開始就表明了不想打貿易戰，但也決不怕打的堅定立場，我們今天的態度一如既往；面對美方談成了框架協議後還能反悔的新情況，相信中國政府會用兩手對付它的兩手，陪它慢慢玩」。