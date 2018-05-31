美國突襲 宣布制裁中國3行動

2018-05-31

6月15日公布500億美元課稅清單

30日提出投資限制新措施

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中即將舉行第三輪貿易談判之際，美國總統川普週二晚間突然宣布對中國三項制裁行動，包括對中國五百億美元進口商品加徵二十五％關稅。由於美中日前才聲稱達成貿易戰停火協議，川普此舉雖遭中國批評「出爾反爾」，卻也被視為在逼中國於第三輪談判讓步。

根據白宮聲明，將根據「貿易法」第三○一條，對中國五百億美元進口產品加徵二十五％關稅，六月十五日公布最後清單；且將在六月三十日公布對中國的新投資限制，並對出口產品加強控管，以限制中國企業取得美國科技，維護美國國家安全；此外，美國六月十一日起將對中國研究生和公民祭出簽證限制。

三輪談判前出招 逼中國讓步

「華爾街日報」報導，知情人士透露，美國的最新動作讓致力緩和美中貿易緊張的中國官員感到措手不及，因為美中談判團隊十天前才宣布達成協議，同意在進一步協商前不會互徵關稅，中國也承諾將增加購買美國農產品和能源，以減少雙方三七五○億美元的貿易逆差。

事實上，美國對中國五百億美元商品加徵關稅並非新措施，美國貿易代表署三月二十二日就中國是否侵犯美國智財權公布三○一調查後，四月三日公告課徵關稅的建議清單，包括航太、機器人和機械產品等，但美國仍定出六十天諮商期，讓美中雙方有談判空間。

隨著六十天諮商期即將屆滿，美國選在此時宣布對中國產品加徵關稅，並將在六月十五日公布最後課稅清單，除了要為六月二日將飛抵北京展開第三輪貿易談判的商務部長羅斯添加籌碼，也要向中國施加壓力，不要干擾原訂六月十二日舉行、但差點流產的「川金會」。

不過，川普的舉動遭批評「反覆無常」。芝加哥全球事務委員會全球經貿資深研究員利維（Phil Levy）表示，這些反覆無常的政策訊息，無法讓中國改變作為，而這些反覆不定的政策起因於川普政府的內部分歧，讓貿易談判增添不確定因素。

美國製造業聯盟（AAM）主席保羅（Scott Paul）表示，希望白宮的聲明能終止川普政府對中國貿易政策的「雜亂訊號」，懲罰性關稅通常是最後的手段，但中國無法也不願停止竊取智財權和其他不公平貿易的行為，導致美國每年流失大量工作機會、企業損失數千億美元，關稅就成為美國最好的手段。