台股驚跌逾百點 台幣貶破30

2018-05-31

〔記者盧冠誠／台北報導〕義大利政局動盪衝擊全球金融市場，台灣也上演股匯雙殺格局，台股加權指數大跌超過百點，新台幣匯率跳空貶破三十元整數大關，暌違五個多月再現「三」字頭價位；新台幣反向走貶，也提升中央銀行重啟升息的機率。

新台幣昨終場貶值六．二分，以三十．○五元兌一美元作收，匯價連二貶，創逾半年新低，合計台北及元太外匯經紀公司總成交量放大至十七．六六億美元。

外資單日匯出逾5億美元

「悶了大半年的出口商超爽的！」外匯交易員說，歐元區風險升溫，外資如驚弓之鳥大舉撤離，估計單日匯出金額超過五億美元，由於適逢月底作帳，出口商樂得拋售美元，使得新台幣貶幅受到壓抑，土洋對作的情況下，帶動匯市量能擴增。

匯銀主管說，近期義大利、西班牙等政局動盪，投資人擔憂歐元區崩解可能性大增，歐元首當其衝呈現重挫走勢，並推升美元指數一度突破九十五關卡，主要亞洲貨幣幾乎全部走貶，具避險性質的日圓則逆勢走揚。

自今年第二季來，由於強勢美元再起，主要亞幣以馬幣對美元狂瀉三．二％最弱勢，其次是新台幣貶值三．○九％，泰銖、星幣、人民幣、日圓等也各有二％以上的貶幅。

央行重啟升息 出現契機

新台幣反向走貶，同時為央行帶來重啟升息的契機，在央行首季理監事會議上，有位理事直言，台灣是出口導向經濟體，企業對匯率變動相當敏感，第一季新台幣對美元升值，若再升息，將再推升新台幣匯率，影響企業投資布局。

不過，央行理事對新台幣勁揚的擔憂，如今已逐步緩解，第一金控主管昨表示，美國聯準會（Fed）維持升息循環，央行很有機會在年底跟進。

第一金主管認為，台灣升息通常須具備通貨膨脹率逾二％、經濟成長率超過三％兩大條件，現在又有個國際油價的重要因素，若油價持續高漲，央行可能會在通膨還沒上來之前採取「預防性升息」。