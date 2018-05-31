義國政治變局 撼動國際股匯

2018-05-31

〔編譯羅綺、陳成良／綜合報導〕歐元區第三大經濟體義大利近日政局動盪，甚至傳出可能脫離歐元區，導致義大利股市暴跌，加上美中貿易緊張再度升高，週二歐美股市呈現慘綠，週三亞洲股市也跟進下跌，投資人紛紛採取避險措施，將資金轉往債券市場和美元、日圓等，帶動兩種貨幣大升，歐元兌美元則跌至十個月最低。

兩大黨組閣失敗 可能演變成脫歐公投

義大利三月舉行國會大選，民粹政黨「五星運動」成為國會最大黨，並與右翼政黨「聯盟黨」結盟掌控國會。上週兩大黨推出的總理孔蒂因其經濟部長人選遭總統馬塔雷拉否決，組閣宣告失敗，再舉行大選勢在必行。馬塔雷拉為親歐派，五星運動與聯盟黨傾向脫歐，大選極可能演變為脫歐公投，網路已出現Italexit或Quitaly等代表「義大利脫歐」的新詞，投資人擔心引爆歐元區新一波經濟災難，衝擊全球股市。

週二歐元區銀行股慘跌，義大利最大的裕信銀行（Unicredit）重挫五．六％、西班牙國際銀行（Santander）跌五．四％；美國金融市場也受衝擊，週二史坦普五百指數跌一．二％，摩根大通、摩根士丹利等銀行股跌幅都超過四％。

隨著義大利政局擔憂情緒減弱，歐股週三重現曙光，至台灣時間昨晚十一時，義大利股市轉跌為漲，漲幅一．六六％，美股也一掃前一日頹勢，道瓊指數從週二大跌近四百點，週三轉為大漲逾兩百點。

歐美金融市場緊張局勢帶動安全資產價格上漲，週二美國公債價格出現二○一六年六月英國脫歐以來最強漲勢，美國十年期公債殖利率下跌十五個基點至二．七八％；週三澳洲十年期公債殖利率下滑五個基點至二．六三四％。

緊張局勢蔓延下，週三亞洲股市全面下跌，日經指數在銀行股帶領下挫低一．五％，香港恆生指數則下跌一．四％，台股下跌一．三％。

義央行總裁信心喊話 呼籲留在歐元區

義大利央行總裁維斯科 （Ignazio Visco）指出，這波市場拋售非常嚴重，但只是投資人出於恐慌情緒，缺乏正當理由。他並警告，義大利可能失去投資人好不容易才建立的信心，呼籲義大利繼續留在歐盟和歐元區，「分離並不利於經濟發展，義大利的命運就是歐洲命運，我們屬一個非常大、深度融合的經濟區域的一部分，歐盟的發展決定了義大利發展，義大利也依賴著歐盟」。