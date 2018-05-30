中文學不到一年 越南高女會計檢定摘冠

2018-05-30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕太強了！十八歲越南籍高中女學生阮翠玄去年來台依親，進入宜蘭縣國立蘇澳海事就學，剛開始完全看不懂中文，憑著堅強毅力向學，不到一年便在三級會計能力測驗中摘下宜蘭縣全縣冠軍，被譽為「蘇海史上最強外籍生」。

阮翠玄來台依親 就讀蘇澳海事

阮翠玄父母親都是越南人，父親過世後，母親嫁到台灣，她在北越讀到高二，去年八月抵台依親，九月以同等學力考進蘇海商業經營科一年級，阮翠玄在母國只學越南文及英文，不懂中文，進入蘇海初期，用比手劃腳與同學溝通，上課聽不懂老師講啥，教科書內容猶如無字天書。

之後，阮翠玄在校跟同學學中文，下課後到社大上新住民語言課程，不懂之處上谷歌搜尋，透過中、英、越文對照，了解詞句意涵，逐漸克服語言障礙，教會計的班導師謝立清，提供專業科目個別輔導，阮翠玄漸入佳境後，課業成績扶搖直上。

跟同學學中文 上網克服障礙

中華民國商業職業教育學會四月下旬舉辦三級會計能力測驗，宜蘭縣有兩百五十名高職商業類科學生參賽，最近公布成績，阮翠玄勇奪全縣第一名，相當於丙級技術士檢定榜首，跌破眾人眼鏡；蘇海校長洪重賢說，三級會計能力測驗雖屬初階會計檢定，但競爭激烈，來台求學不到一年的阮翠玄打敗眾多台生，真是太厲害了。

奪宜縣榜首 被譽最強外籍生

「台灣真好！」阮翠玄說，老師對她耐心教導，同學也伸出友誼之手，助她適應求學環境，她未來要報考法律系，希望以後當一位律師。在台定居九個多月來，發覺台灣社會自由開放，又充滿人味情，讓人捨不得離開，想在此落地生根，成為新台灣人。

阮翠玄說，在台灣求學過程，中文最難學，不僅筆劃繁複、一字多音，同個意思也有不一樣寫法，學習會計專業科目之餘，另一要務是學好中文，盼儘速融入在地生活。

洪重賢說，政府力推新南向政策，越南被列為重點國家，阮翠玄若學有專精，日後可望成為相關領域的專才。