門口擺紙盒 竊盜新手法

2018-05-30

〔記者王宣晴／新北報導〕市面上有許多監控應用程式，下載後手機就成為居家安全監控攝影機，原本用意是拿來嚇阻竊賊，卻被有心人拿來監控特定住家作息，衍生出新型態的竊案手法；新北市八里有民眾就在家門口發現裝有鏡頭的紙盒，驚覺家人行蹤遭監控，警方發現盒內放有裝設「阿福管家」應用程式的手機及行動電源，警方向屋主表示，這疑為最新的竊盜手法，在蘆洲地區已有多起案例，依妨害秘密案受理偵辦。

挖個小洞 手機鏡頭對著門口

黃姓屋主表示，前天早上出門上班時，發現樓梯間突然出現一個面膜紙盒，仔細一看，紙盒上被挖了一個小洞，裡面放了一支手機，手機鏡頭正好卡在洞口，鏡頭正對著他的家門口。他原不以為意，以為是鄰居放的，經詢問鄰居否認，才懷疑遭不明人士監控住家，嚇得報案，並將報案過程上傳臉書社團「八里」，呼籲民眾小心類似手法。

警方調查，紙盒內擺放插著行動電源的手機，且手機內並沒有任何資料，僅安裝了應用程式「阿福管家」。

裝「阿福管家」程式 可遠端監控

警方初步研判，歹徒應該是想要藉此監控應用程式，掌握住戶的日常作息再趁機入侵犯案，而且歹徒利用公寓大樓的樓梯間，常擺放雜物的習性，偷偷摸摸多擺放個紙盒，一般住戶不易發現自己遭監控。

警方指出，若用監控程式來監控他人住家進出，將涉及妨害秘密罪嫌，警方正調閱監視器，釐清是否有陌生人進出該棟大樓，以及歹徒犯案動機。

黃姓屋主則進一步在臉書留言指，從警方口中得知，蘆洲地區已有多起類似手法案件，決定在自家門口安裝監視器自保。

警方指出，「阿福管家」為一款可免費下載的應用程式，標榜資源再利用，使用舊手機取代監視攝影機，只要透過WIFI連線，便可透過另一支手機或電腦進行遠端監看，成為居家安全監控攝影機。

此應用程式也應用在監控自家寵物、嬰幼兒、老人等用途，用來當作監視鏡頭，遠端觀看被監控端的即時影像，還有動態偵測功能，只要鏡頭前方有動態，監視端便會收到推播通知，可以馬上觀看影像。