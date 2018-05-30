連2教長請辭！家長團體：只見政治不見教育

2018-05-30

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長吳茂昆請辭獲准，教育團體意見分歧。全國家長教育志工聯盟召集人吳福濱感嘆，吳茂昆下台一事，再次凸顯「只見政治，不見教育」的遺憾，科技快速變化，比不上教育部長更迭，不少媒體報導只有極盡對吳茂昆個人的政治羞辱，卻不見對教育政策的討論和要求，令人對台灣的教育感到悲觀，而台大校長副董選獨董爭議事件，折損了兩位教育部長，包含知名科學家吳茂昆，家長呼籲給教育部空間，少些政治攻擊與意識對立，教育好下一代，台灣才會有競爭力。

盼新部長更熟稔國教業務

台灣家長教育聯盟理事長謝國清指出，很遺憾教育部長變動頻繁，但既然吳茂昆已辭職確定，就請行政院長賴清德儘速任命新部長，而因為十二年國教是現階段最重要政策，期待新部長能更熟稔國教業務，可帶領教育部做好所有配套措施及落實實踐十二年國教精神。

全國中小學校長協會表示， 教育部長吳茂昆新教長上任四十一天又換手，呼籲下一任教育舵手應多了解與關注國教，以避免爭議多時、步履維艱的十二年國教課綱開天窗，教育部應依原訂期程在六月底前完成課綱審查。

期許新教長實踐教育平權

強力要求吳茂昆下台的全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，全教總對吳茂昆的下台沒有喜悅，而是憂心這部長對教育傷害多少，幸好教育部的公務體系能穩定運作，全教總期望新教長要有教育公共化理念，以促成教育平權的實踐。

包括國教行動聯盟在內卅一個教育團體昨發聲明，國教盟理事長王立昇表示，對於行政院長賴清德能體察民情、負責善後，給予肯定，盼新教長「有德、有信、有格、有責、有能」，是一位全民的教育部長。