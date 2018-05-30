綠委轟藍營扒糞護管 監督失焦

2018-05-30

〔記者楊淳卉、鄭鴻達、施曉光／台北報導〕教育部長吳茂昆昨請辭獲准，立院教委會召委、民進黨立委吳思瑤表示，國民黨立委因為管案不滿的情緒，衍生政治操作，把砲火轉到吳茂昆個人身上，並不是針對事情本質、政策來監督，更無限上綱對吳個人事件近乎扒糞式的羞辱，不管對教育政策或對管案後續適法性，也完全失焦，她可以理解吳承受的壓力、政治攻擊，這些都令人感到非常遺憾。

慎選新教長 穩定推動教育政策

吳思瑤說，對於教長請辭，她很震驚且遺憾。對整個內閣來講，教育是百年大計，教育部長一直更迭，不利於教育政策推動，立法院即將休會，臨時會也沒有教育部重要的案子，希望內閣利用休會時間，在開議前慎選一個能順利推展教育政策的教長。

吳思瑤指出，她能理解在前教長潘文忠請辭後，有很多預算和法案需要新教長負責推動，所以臨時找了吳茂昆上陣，現在沒有會期中的壓力，她也寧可不要有時間壓力，能周延選擇新教長，才能穩定教育政策的推動。

國民黨立委柯志恩諷刺表示，吳茂昆說許多人對他不實指控，因此用最高道德標準來請辭，這讓她覺得國民黨現在非常了不起，從外交斷交到教育部長下台，都是國民黨的責任，但依法論法，吳違法事實在先，整篇聲明稿都是在硬拗。

柯志恩直言，吳茂昆請辭獲准，是遲來的教育正義。賴院長雖做出符合民意的決定，讓吳部長去職，給教育一個重新開機的機會，但賴揆找吳茂昆遂行「拔管」的政治任務，確實對台灣高教、大學自主和台大發展各層面都造成難以彌補的傷害，賴揆還欠國人一個道歉。

國民黨黨團書記長李彥秀表示，希望民進黨尊重台大校長遴委會的結果，儘速讓台大校長遴選回歸常軌，很遺憾民進黨將教育部當成拔管的免洗筷，希望新任部長上任後，能儘速讓管中閔上任。國民黨發言人洪孟楷也質疑，這次事件凸顯蔡政府施政沒有大局，只有政治算計，坐實教育部長是蔡政府的「拔管工具人」。