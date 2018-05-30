政治烏賊戰 吳茂昆：想做事很難

2018-05-30

記者林曉雲／新聞幕後

曾獲得諾貝爾物理獎提名殊榮的科學家吳茂昆，自從四月十九日接下教育部長棒子後，即備受「烏賊戰」困擾；據悉，吳茂昆曾私下表示，他個人的大小事都被起底，不斷遭攻擊和抹黑，每天起床睜開眼睛，就在忙著回應藍營等外界攻擊，想做的事都很難做。政治恐攻和絆索不斷，為避免教育政務受到不當的牽連影響，成為他決定請辭的主因。

自上任，對於藍營等外界質疑，吳茂昆自信站得穩，其實從不畏戰，都會親自回應和說明，例如國民黨立委爆料吳任國科會主委去中國開會，吳茂昆在辭職聲明中依舊詳細說明和澄清，當時他前往中國參加兩場國際會議，行程之一是代表台灣到中國蘇州參加國際學術會議，而後再到杭州，參加香港科技大學與浙江大學合辦的國際學術高峰會議，當時是香港科大校長朱經武、吳茂昆的老師邀請他參加，與會者都是國際一流科學家及各國科技政策負責人，包括物理諾貝爾獎得主Robert Laughlin、美國空軍科技研發辦公室主任等國際重量級科學家。

吳茂昆強調，當年這兩場國際會議的行程，他事先都有向行政院提出申請，有循法定程序簽辦，而在行政院回函給國科會的公文中，對於香港科大在杭州舉行國際會議並未准駁。由於該場會議在週末舉行，且出席者都是各國科技政策負責人，因此當時在朱經武校長當面力邀下，考量出席會議可大幅增加台灣在科技領域的國際曝光度，他才決定轉往杭州與會。

相對於台大教授管中閔一直神隱不說明被質疑遴選未利益迴避、違法兼職、違法赴中一事，有教育部官員私下為吳茂昆抱屈，吳茂昆每被質疑一項，他就出來說明一項，而台大校長遴選明明有未利益迴避、未申請就偷跑兼職的違法問題，違反誠信，台大及管中閔卻不認錯亦不肯面對，還演成國民黨前任主席馬英九、洪秀柱等現身台大作政治攻擊的藍營戲碼，以政治掩蓋違法事實的是非對錯問題。

在政治烏賊戰中，管中閔違法案已造成兩位教育部長請辭表達不滿，吳更請辭以示對自己要求的執法標準作出負責，但管中閔及台大遴委會呢？學界難道真是比誰的臉皮厚、對違法情事當鴕鳥而無視，就可以活得久？