吳茂昆因赴中開會請辭 管中閔違法兼職還在拗／未利益迴避、赴中涉法 台大至今仍未具體查辦

2018-05-30

〔記者吳柏軒、楊淳卉、鍾麗華／台北報導〕教育部長吳茂昆因十三年前赴中國參加國際會議，雖有申請但未正式獲准，就決定自我要求而請辭；但外界比對台大校長遴選事件，選出管中閔卻被檢舉長期赴中兼職等逾卅一筆疑義，台大及中研院等均坦言無能力調查申請赴中真偽卻遲未查辦；而管未向台大申請就到台灣大兼職更已證實是違法，隱匿兼職而與遴選委員未利益迴避更造成台大遴選案重大瑕疵，管及台大卻迄今都未具體面對或負責，道德標準與適法性再引質疑。

台大校長遴委會於一月選出財金系教授管中閔，管卻被檢舉未揭露擔任台灣大獨董，與台灣大副董蔡明興任校長遴委未利益迴避，對其他候選人不公平，也影響校務會議及遴委會兩階段投票結果而造成遴選重大瑕疵。

管更被台大教授揭露，台大一○五年就明文修改專任教師兼職準則，規定教授未經正式核可不得兼職，就算台大主張許多教授兼質都是「附條件同意」的事後補件，但管去年六月就偷跑兼任台灣大的薪酬及審計委員，卻到八月才向台大提申請，九月才獲學校內部批准、十月獲正式公文，明顯違反兼職準則規定。

教授質疑台大護航違法者 如何教學生

管更被踢爆，從二○○五年起陸續赴中國廈門大學等多校兼職，教育部收到具名檢舉多達卅一項。教育部四月召開兩次跨部會諮詢會議，包含中研院、台大、內政部等，都坦言無能力針對管赴中兼職的真偽做調查。會議中，陸委會代表及與會專家則都認為，應實際派員赴中調查，不能信片面之詞。

教育部日前退回台大校長遴選案，要求台大遴委會補正、重啟遴選，但台大與管中閔卻迄今未對違法爭議做出釐清或負責。

有台大教授指出，管偷跑兼職及遴選未利益迴避都明顯涉及違法，但台大及管卻都不去面對違法事實，台大校方還一直對違法者護航，甚至還傳出可能要管到畢業典禮致詞，是要教導台大學生可以違法偷跑去作千萬年薪的兼職？不知是要如何面對誠信問題。

台教會籲徹底檢討大學校長遴選程序

對於教長吳茂昆請辭，台教會會長林秀幸昨則表示，吳以高標準要求自己而請辭，政府處理管案，更是涉及立國價值和基礎及法律尊嚴問題，必須大開大闔的去辦，管為何可沒申請就違法兼職？學者赴中須依法申請，管的赴中兼職檢舉也當然需查，台大校長遴選未落實迴避也是違反程序政治。

林秀幸更指出，可藉此機會，徹底檢討全國大學校長遴選程序，不用落入個人鬥爭的陷阱，本就有正當性和理論基礎必須去查辦的違法情事，就需改正。

陸委會：赴中兼職標準待新部長處理

陸委會昨則指出，台大教授管中閔被爆出赴中兼職爭議後，教育部已規劃要建立一致性標準來規範，且中國對台灣教育系統統戰非常徹底，這部分也亟待解決，相關單位原已排定下週將開會討論，但吳已辭職，恐需等新部長上任後才能處理。