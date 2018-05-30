海地總統：訪台討論兩國合作計畫

2018-05-30

〔記者蘇永耀／台北報導〕海地總統摩依士前日抵達台灣進行國是訪問，蔡英文總統昨以軍禮歡迎訪問團一行，舉行雙邊會談及國宴款待。摩依士數度表達期盼台灣協助海地的發展，並指「兩國所面對的政治情勢，促使雙方非常迅速及務實地面對問題」。兩國簽署的聯合公報上，也罕見地明載時間，同意在六十天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域架構及新合作條件。

摩依士總統盼台協助發展

蔡總統在軍禮歡迎儀式致詞時，期盼摩依士此行能進一步深化台灣和海地互惠互助的合作夥伴關係，成為彼此的後盾。

摩依士提到，海地外長羅迪格上次來訪時，回去向他表達，台灣有意願協助海地發展，他這次來訪，就是要與蔡總統討論未來兩國發展合作的具體計畫。他非常期待兩國關係發展到新的階段，以便兩國關係能夠長久穩固。

摩依士提到，海地政府目前施政策略統括在「改變列車」的概念底下，優先計畫包括加強私人投資、農業現代化、促進基礎建設道路及能源基礎建設發展。

他表示，兩國分享同樣的政治利益，這個關係是雙贏的，台灣的企業也會得利於在海地的各項投資。

蔡稱輸電網與稻種是重點

蔡總統稍後與摩依士進行雙邊會談時表示，摩依士重視的輸電網與稻種等計畫是雙方現階段合作重點；未來會陸續推動，將成為兩國合作交流重要指標。外交部長吳釗燮前天在立法院外交委員會也證實，台灣計畫提供海地約四十五億台幣低利貸款，讓海地進行電力建設。

我方已承諾45億低利貸款

摩依士表示：「兩國所面對的政治情勢，促使雙方非常迅速及務實地面對問題。」他提出的新盟友關係，希望能成為團結兩國關係最重要元素。

在國宴上，摩依士再向蔡總統提到，非常期望在近期內，能夠在海地見到台灣在雙邊合作上能有非常有用、非常大型的合作計畫。

摩依士也表示，他一直想要向台灣致意，雖然台灣長久以來在國際遭受到許多挑戰，但在國際經濟上有非常卓越的成就。

為增進兩國關係，蔡總統頒贈最高等級「采玉大勳章」給摩依士，表彰其為促進國家整體發展及建設，所積極推動政務的企圖心。摩依士也頒贈蔡總統「國家懋績大十字金質勳章」。

兩國總統並簽署聯合公報，雙方達成共識，建立新夥伴關係及新聯盟，同意成立高階工作小組，在納入台灣及海地公私夥伴關係資源下，六十天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域的架構及新合作條件。

摩依士重申支持台灣參與世界衛生大會、聯合國氣候變化綱要公約及國際民航組織等國際組織活動。