海地總統：訪台討論兩國合作計畫

2018-05-30

〔記者蘇永耀／台北報導〕海地總統摩依士前日抵達台灣進行國是訪問，蔡英文總統昨以軍禮歡迎訪問團一行，舉行雙邊會談及國宴款待。摩依士數度表達期盼台灣協助海地的發展，並指「兩國所面對的政治情勢，促使雙方非常迅速及務實地面對問題」。兩國簽署的聯合公報上，也罕見地明載時間，同意在六十天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域架構及新合作條件。

摩依士總統盼台協助發展

蔡總統在軍禮歡迎儀式致詞時，期盼摩依士此行能進一步深化台灣和海地互惠互助的合作夥伴關係，成為彼此的後盾。

摩依士提到，海地外長羅迪格上次來訪時，回去向他表達，台灣有意願協助海地發展，他這次來訪，就是要與蔡總統討論未來兩國發展合作的具體計畫。他非常期待兩國關係發展到新的階段，以便兩國關係能夠長久穩固。

摩依士提到，海地政府目前施政策略統括在「改變列車」的概念底下，優先計畫包括加強私人投資、農業現代化、促進基礎建設道路及能源基礎建設發展。

他表示，兩國分享同樣的政治利益，這個關係是雙贏的，台灣的企業也會得利於在海地的各項投資。

蔡稱輸電網與稻種是重點

蔡總統稍後與摩依士進行雙邊會談時表示，摩依士重視的輸電網與稻種等計畫是雙方現階段合作重點；未來會陸續推動，將成為兩國合作交流重要指標。外交部長吳釗燮前天在立法院外交委員會也證實，台灣計畫提供海地約四十五億台幣低利貸款，讓海地進行電力建設。

我方已承諾45億低利貸款

摩依士表示：「兩國所面對的政治情勢，促使雙方非常迅速及務實地面對問題。」他提出的新盟友關係，希望能成為團結兩國關係最重要元素。

在國宴上，摩依士再向蔡總統提到，非常期望在近期內，能夠在海地見到台灣在雙邊合作上能有非常有用、非常大型的合作計畫。

摩依士也表示，他一直想要向台灣致意，雖然台灣長久以來在國際遭受到許多挑戰，但在國際經濟上有非常卓越的成就。

為增進兩國關係，蔡總統頒贈最高等級「采玉大勳章」給摩依士，表彰其為促進國家整體發展及建設，所積極推動政務的企圖心。摩依士也頒贈蔡總統「國家懋績大十字金質勳章」。

兩國總統並簽署聯合公報，雙方達成共識，建立新夥伴關係及新聯盟，同意成立高階工作小組，在納入台灣及海地公私夥伴關係資源下，六十天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域的架構及新合作條件。

摩依士重申支持台灣參與世界衛生大會、聯合國氣候變化綱要公約及國際民航組織等國際組織活動。

  • 總統蔡英文昨日在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎海地共和國總統摩依士。（記者黃耀徵攝）

    總統蔡英文昨日在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎海地共和國總統摩依士。（記者黃耀徵攝）

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