姚文智參選 丁：為何不派最強投手

2018-05-29

〔記者郭安家／台北報導〕對於民進黨選對會建議徵召立委姚文智選市長，國民黨台北市長參選人丁守中認為，姚應不會「打假球」，但民進黨教練團可能操作打假球，否則為何不派最強投手參加這場最重要的選戰？

丁守中強調，「我是唯一在野力量」，姚文智有中央資源挹注，柯文哲則掌握北市府執政優勢、有龐大行政資源可用，國民黨現在連黨工薪資都靠借貸度日，更無能力支援他的選舉，他深知面對的是場艱困選戰。

丁守中說，民進黨在北市長期以來至少有三成基本盤，所以一旦確定人選是姚文智後，民調支持率絕對不會是現在的四％或十％，基本盤一定會歸隊，相信馬上會恢復。

被問及「國民黨內看好丁守中坐二望一」，丁回應，現在沒有太樂觀的本錢，要全面衝刺，他得非常努力勤跑基層，爭取認同支持，當然也擔憂民進黨到底會不會打假球，可能選手沒有要打假球，但教練團操作打假球（指民進黨可能與台北市長柯文哲進行二階民調），否則既然是最重要選戰，為什麼不派最強投手？

媒體追問是否擔心被操作棄保，票被灌給其他參選人？丁守中坦言「會擔心」，民進黨選對會的建議「初選不像初選、民調不像民調，確實怪怪的。」

外傳民進黨要將柯文哲、丁守中「打成同一個陣營」，丁回應說，他與柯文哲人格特質完全不一樣，他在立法院長年評鑑為最績優立委，提過太多公共政策與民生法案，負責政黨國會外交，有國際宏觀視野。

談到自己如何將選票極大化？丁守中表示，除鞏固政黨支持者，還要大力爭取中間選民，尤其中間選民關心的低薪、窮忙、公共托育、住宅等，都會提出具體政策，對比柯文哲近四年一事無成，柯最大弱點是市政建設，不分藍綠都認為柯做得最糟。