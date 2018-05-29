柯營：結盟小黨及友好議員

2018-05-29

〔記者沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕民進黨選對會建議徵召立委姚文智參選台北市長，北市選戰可能出現三強鼎立局面。尋求連任的台北市長柯文哲，可能會失去許多綠營勢力的奧援，針對年底選舉策略，柯幕僚透露，目前仍定調為持續爭取友好議員支持，以及與小黨結盟等策略，未來會陸續在活動場合看到現任議員表態。

姚文智昨以「丞相起風了」，表達對民進黨提名他的看法。柯文哲昨被問及對姚表示「丞相起風了」的想法，柯聞言狂笑不止，還重複唸了兩次「丞相起風」。

柯文哲昨赴議會市政總質詢備詢，市議員秦慧珠也接連追問柯對「丞相起風了」這句話有什麼看法？行政院長賴清德若是丞相，講這句話到底是誰？柯搖頭說「聽不懂那個意思」，「是不是三國演義裡面的諸葛亮在七星潭作法？」回去要查一下。

秦慧珠則問說，不清楚是不是三國演義，不過曾在電影裡看過，是一個太監講的。講這句話的人，是不是丞相下面的小咖？柯回說，「不要挑撥離間，拜託」。秦再問，是否覺得姚文智拿第三名的可能性很大？柯馬上說，「妳不要害我」，做好自己的事情，剩下交給市民去選擇就好了。

對於年底選戰策略，柯幕僚指出，積極爭取友好議員支持絕對是第一步，包括第三勢力、無黨籍或其他小黨等，民進黨人選週三才算正式定案，屆時一切才會真正明朗。現任議員過去在市政推動上本來就有合作，未來應會陸續看到議員表態。

另有幕僚透露，對於台北市議員參選人，確實一直都有尋求合作的聲音，但目前仍未到公開表態階段，待民進黨自提人選定案後，再發酵一陣子，讓有意合作的其他政黨能有足夠時間說服自己的支持者。