2018-05-29

記者郭安家／特稿

台北市長柯文哲「被民進黨分手」，台北市長選舉呈現三家競逐的亂局。國民黨參選人丁守中擁有國民黨約四成的基本盤選票，柯綠分手後，柯失去民進黨基本盤支持，更讓丁出現與柯拚搏的機會。但近一年，國民黨失去不少黨產、甚至裁員黨工，也有藍營市議員反映母雞不夠強，甚至有議員仍與柯眉來眼去，因此團結藍軍選票，爭取淺藍選民，反成丁首要目標。

但有民進黨議員認為，中國國台辦也是重要指標，尤其柯為不爽他「兩岸一家親」的深綠民眾道歉後，國台辦迄今仍未反柯，代表柯仍有掠食藍營選票實力。此外，柯近三年以市政資源「親善」藍營里長，柯媽不時北上與無黨籍、藍營里長博感情，都讓丁難以大意。

姚文智方面，因深綠基層反柯態勢明顯，姚鞏固民進黨在台北市的基本盤應不是問題，尤其姚罕見地獲得台北市議會跨派系支持，如柯操作兩岸意識形態過頭，政策理念搖擺不定，都有可能讓淺綠選民歸隊，若丁、柯兩人緊咬不放，姚文智仍有突圍機會。

柯核心幕僚曾評估鐵票應有卅萬張，即獲四十歲以下六成支持度，但柯喪失深綠票的支持後，勢必要拉高青年選票的支持率，因此，柯積極主打網路戰，將選戰塑造為世代投票、對政黨政治的不信任投票，試圖掌握傳統選票結構難以掌握的網路世代，拉攏渴求資源的友柯民代和市議員參選人，期望在藍綠兩大黨夾殺下，延續本屆的「柯文哲奇蹟」。