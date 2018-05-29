走出牛棚 姚終於登板先發

2018-05-29

記者蘇芳禾／特稿

民進黨選對會昨建議徵召立委姚文智參選台北市長。從二○一四年上屆市長選舉就開始熱身的姚文智，這次終於走出牛棚，登上投手丘，成為民進黨的先發投手，用他擅長的都市美學政見，與對手國民黨丁守中、台北市長柯文哲來場「直球對決」。

姚文智曾擔任報社的體育記者，也是駐日代表謝長廷的子弟兵，私下常和旁人開玩笑說，自己是「早期謝系」。

一九九八年謝長廷擔任高雄市長後，姚文智出任高雄市府新聞處長、副秘書長。立委管碧玲回憶，「姚副秘」點子非常多，現在大家到高雄時，會去搭愛之船，在愛河旁散步，包括愛河整治、將駁二從廢棄碼頭倉庫打造成文創園區等，很大一部分來自於姚文智的創意。

二○○五年謝長廷接任行政院長，姚文智也北上擔任新聞局長，一舉關閉七家電視台，與媒體衝突不斷，姚常自嘲與媒體關係不佳，就是因為當時的紛爭。

姚文智二○一二年競選士林大同區立委，以三千票險勝競選連任的前國民黨立委周守訓，成為民進黨在台北市唯一一席立委。二○一四年希望更上層樓挑戰台北市長，雖贏得第一階段黨內初選，但在第二階段與柯文哲整合時敗北，最後禮讓柯文哲。

不過姚文智沒有放棄，繼續在牛棚暖身，二○一六年順利連任立委後，提出廢除松山機場、廢中正紀念堂改為故宮分院、推動大規模都市再生等改造台北市政見。在基層反柯的氛圍下，姚文智掌握契機，在四月的「機蛋大遊行」動員出不少支持者、反柯人士與綠營政治人物參與，成功促成民進黨轉向「不禮讓」的方向，最後也讓姚文智得償宿願，躋身民進黨二○一八先發名單。