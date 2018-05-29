南科創業工坊 南台灣LED產業再發光

2018-05-29

〔記者萬于甄／台南報導〕「如果把中國當主要市場，恐使台灣錯失產業發展的機會！」六名來自國內各LED產業的年輕研發人員、工程師，在這個理念下，透過南科創業工坊的協助，成立創新工業公司，鎖定台灣LED產業為發展目標，成功研發出企業第一項產品，募得約一．二億資金，今年五月更通過南科廠商進駐申請，成為台灣LED產業的生力軍。

台灣LED產業發展蓬勃，但面對中國供應鏈價格競爭的壓力，近年來使產業落入負毛利，創新工業公司總經理楊宗達認為，只把中國視為主要市場，恐使台灣錯失產業發展的機會，台灣產業分工較為細緻，藉由整合LED上下游產業，能把台灣的產品推向全世界。

創新工業公司團隊的成員來自晶電、泰谷、奇力、隆達與億光等LED產業，起初，六名團隊成員利用下班時間討論籌資、技術發展、策略結盟、產品規劃等，約莫討論半年並湊齊資本，即著手成立公司，先租用設備生產商品，將生產樣品給客戶測試。

楊宗達說，團隊的目標客群鎖定國際客戶端，得知德商默克需要特殊規格的光固化封裝體，團隊就研發設計罕見的UV 365nm覆晶晶粒讓外商「面試」，今年通過默克公司驗證，更為公司募得約一．二億的創業基金。

南科管理局表示，南科創業工坊概念如同時下的創客基地，幫忙集結各產業志同道合的人才，協助創業、成立公司，創新工業公司就是成功創業的例子，日前該公司也通過在南科建置廠房的申請，將成為南科LED產業的生力軍。