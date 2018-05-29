抓寶獨角獸 沒獲利也能掛牌台股

2018-05-29

〔記者陳永吉／台北報導〕由於亞洲幾個主要證券交易所競爭白熱化，互挖牆腳時有所聞，爭取指標企業到當地掛牌，成為主要的戰場；尤其是港交所對於沒能爭取到當時沒有獲利的阿里巴巴到港股掛牌最為懊悔，最早著手修法爭取獨角獸到港股掛牌，也啟動了亞股這波獨角獸「瘋潮」。

我國金管會今年初就表態將推動多元上市櫃方案，讓沒有獲利的企業也能掛牌，與現行的上市櫃條件並行，相關修法在第一季底出爐。

證交所表示，多元上市方案主要考量國內部分創新事業初期獲利還不穩定，但營業模式具發展性、且營運已具一定規模，需資本市場資金協助業務擴展，只是這些企業缺乏上市管道，若能藉由資本市場力量，將可支持這些有創新能力的公司籌集資金、進一步永續發展。

證交所的多元上市方案，除維持實收資本額須達新臺幣六億元以上之上市條件外，另新增二類型，一為市值五十億元以上，最近一年營業收入大於新臺幣五十億元且較前一年度為佳，最近一年營業活動現金流量為正數，淨值占實收資本額三分之二以上；二為市值達新臺幣六十億元以上，且最近一年營業收入大於新臺幣三十億元且較前一年度為佳，淨值占實收資本額三分之二以上。

至於櫃買中心的多元上櫃條件，為最近期淨值達六億元以上、且不低於股本的三分之二；最近一個會計年度來自主要業務的營業收入達二十億元以上，且較前一個會計年度成長；最近一個會計年度營業活動現金流量為淨流入。