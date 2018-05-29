官方豢養 中國獨角獸數量僅次美

2018-05-29

中國有62家獨角獸

緊追美國的113家

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕根據CB Insights等研調機構統計，到今年二月底，中國共有六十二家獨角獸企業，數量僅次於美國的一一三家。但中國獨角獸背後多受官方政策黑手的扶持和引導，包括政策補貼、資金支持、產業計畫等，常出現成長週期短、行業龍頭估值「強者恆強」及電子商務和網路服務相關領域為主的現象。

美創投資本減 恐被中國超前

財經媒體CNBC報導，一向領先的美國創投資本正逐漸減少，美國獨角獸數量也面臨被中國超前的威脅。CB Insights統計，世界二三○家估值超過十億美元的獨角獸公司，中國現在有六十二家，次於美國一一三家；中國占世界獨角獸公司總估值四十一％，緊跟著美國的四十六％。

報導指出，從獨角獸融資、研發支出、專利申請、工程人才等指標來看，中國正快速追趕長期占優勢的美國；中國二○一五年研發支出達四○九○億美元，接近美國四九七○億美元，且中國研發支出年增率高達十八％，比下美國的四％；美國國家科學委員會警告，若照此趨勢演變，中國研發支出明年就可能超越美國。

中國發展戰略產業的政策計畫和資金挹注，明顯帶動中國獨角獸在特定領域興起。中國科技部發布去年中國獨角獸企業發展報告顯示， 電子商務、網路金融、大數據健康、文化娛樂和物流等五大領域誕生最多獨角獸，占整體五十六％，超過百億美元估值的前三大超級獨角獸依序為螞蟻金服、滴滴出行、小米。

市場分析，中國去年獨角獸公司中，高階製造（如新能源車、手機等資通訊業）、雲端計算、人工智慧、生物科技等四大高科技行業就占廿五％，正是「中國製造二○二五」傾力發展的戰略領域。

去年下半年以來，中國多家獨角獸公司在香港IPO（首次公開募股），包括眾安在線、閱文集團、易鑫集團、雷蛇、平安好醫生在內，受到投資人追捧，但上市後表現卻不佳，不少公司股價跌破發行價，凸顯其估值過高、基本面不足以支撐現象，讓高價買入的投資人被深度套牢。