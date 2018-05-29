Gogoro話題不斷 掀電動機車大戰

2018-05-29

〔記者楊雅民／台北報導〕Gogoro開啟台灣換電式電動機車先驅，短短三年拿下台灣電動機車逾八成市占率，但也引起「換電」和「充電」式電動機車戰火。市場形容，Gogoro車主年齡層低、忠誠度高，網路聲量幾乎是一面倒向Gogoro；但同業間卻質疑Gogoro想整碗捧走，一家掌控利基最大的電能網路商機，可說是愛恨兩極。

睿能創意三年前開賣Gogoro電動機車，採換電模式搶進電動機車市場，時尚的外觀設計及Gogoro2喊出車價扣除各縣市補助，入門價二萬元有找，因而快速席捲市場。至今在台掛牌數已達近七萬輛，在全台佈建逾五百座電池交換站，累計換電次數近千萬次，全台車主平均每天會換三萬顆電池。

但Gogoro在換電式電動機車主張似乎仍唱獨角戲，燃油機車雙雄光陽和三陽皆認為充電式電動機車才是能與國際市場接軌的主流，光陽甚至加速推出充電和換電並行的ionex車能網。以e-moving品牌搶進電動機車市場、市占第二的中華汽車，也宣布將以充電式電動機車為主。

在土洋大咖資金力挺下，Gogoro是資本市場寵兒，但除市場面臨同業競爭，Gogoro隨著掛牌車數愈來愈多，近期衍生的車主問題也愈來愈多，近來網路傳出騎乘Gogoro時出現連續斷電問題，有網友戲稱現在是「大斷電時代」，「Gogoro神話破滅？」另也有人擔心Gogoro二手車恐會像二手手機一樣，難以脫手。如今傳出Gogoro計畫掛牌，挑戰恐將更加嚴峻。