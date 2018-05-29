台灣獨角獸掛牌 Gogoro搶第1棒

2018-05-29

近期將與承銷商簽輔導契約

拚年底申請上市

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣首家獨角獸掛牌有影了！國內電動機車大廠Gogoro近期將與主辦承銷商簽訂輔導契約，力拚今年底送件台灣證交所申請上市，成為「多元上市方案」推動後、符合條件的第一家上市公司。

原擬赴美、港掛牌 爭取高本益比

據透露，Gogoro早在去年就跟國內最大證券商元大證券簽訂「財務顧問合約」，但一直未簽訂正式輔導合約，主因是背後股東包括創投及海外投資人，有意到那斯達克或香港掛牌，爭取更高的本益比，以及更好的上市條件，造成其是否留在台灣上市的立場搖擺不定。

但這一兩週情況出現轉圜，主要是五月初總統蔡英文的「五加二產業創新」首站，就選擇參訪了Gogoro，加上證交所人員過去幾個月主動接觸Gogoro，努力推銷台股的優點，才讓Gogoro回心轉意。

根據經濟部商業司資料，推出Gogoro電動機車的睿能創意股份有限公司，二○一一年在台灣設立，目前實收資本額為十四．二五億元，董事長為陸學森；Gogoro於二○一五年正式在台灣推出第一款電動機車，目前穩居國內電動機車市占龍頭。

睿能創意對送件輔導不願表示評論。元大證券也不評論客戶動向，但表示將努力爭取Gogoro在台灣上市，還有另一家KKBox（線上音樂串流服務平台），目前也是元大證券客戶，有機會成為下一隻獨角獸。

根據證交所了解，因睿能創意當初是以僑外資來台設立公司，以海外企業來台掛牌的模式較為可行，且也不用先在興櫃掛牌六個月才能上市，掛牌時間較能掌握；但證交所也說，過去曾有一家知名澳洲台商，原也有意願回台掛牌，甚至已跟承銷商簽訂輔導契約，但輔導兩個月就因故中斷，因此還沒有確定正式送件申請上市，對Gogoro能否如願在台灣掛牌也沒有十足把握。

證券專家表示，目前Gogoro主要銷售據點在台灣，台灣對Gogoro產品也最為了解，若選擇到香港或那斯達克掛牌，雖然掛牌初期的本益比可能比台灣高，但市場若對一家公司不熟悉，股價終究會跌回其應有的價值，建議Gogoro為了長期發展，應該選在台灣掛牌，未來若要持續增資，再選擇發行ADR（美國存託憑證）才最為有利的選擇。

Gogoro小檔案》換電機車龍頭 土洋大咖力挺

公司名稱︰睿能創意（Gogoro）

股權狀況︰僑外資（上層公司為英屬開曼群島商Gogoro Inc.）

實收資本額︰14.25億元

負責人︰陸學森（Horace Luke）

主要股東︰潤泰集團尹衍樑、宏達電王雪紅、國發基金、Panasonic、淡馬錫、美國前副總統高爾創立的Generation Investment Management、法國能源ENGIE集團及日本住友商事集團

估值︰從2011年創立至今，Gogoro歷經3輪募資，從首輪5千萬美元、二輪的1.3億美元，到第三輪的3億美元

經營定位︰電動機車電能管理公司

產品市占率︰產銷自有品牌Gogoro換電式電動機車，在國內電動機車市占率逾8成，但占整體機車市場約6到7％

整理製表︰記者高嘉和