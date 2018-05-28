型男棄餐廳主廚頭銜 菜市場開店

2018-05-28

天下第一攤比賽 獲人氣獎

〔記者楊心慧／台北報導〕型男主廚、可望再度贏得天下第一攤大獎！台北市安東市場有家不起眼小攤位，卻天天大排長龍，攤位上放著去年傳統市場節「天下第一攤」的滷肉飯金賞獎盃，老闆是才三十四歲的型男廚師馬才淯，放棄在大餐廳當主廚，選擇和食客近距離互動、在菜市場開小攤，今年再度挑戰天下第一攤，主題雖是不擅長的甜點，但下番工夫自研後，又一舉獲得人氣獎。

馬才淯與其他兩名廚師組成馬師原創料理團隊，在小攤上可吃到平實價格、卻有五星級中式菜色的料理。

市場做生意 為與食客互動

談到為何走上廚師這一行，馬才淯笑說，當年差點與廚師擦身而過！父親也是廚師，每天早出晚歸，父子倆溝通機會少。國三畢業前，他按一般世俗標準選填最夯的資訊科系；但申請資料寄出當晚，父親難得主動與他聊天，詢問選填校系的事。

和父親的對談，冥冥中卻開啟了他內心一扇窗，發現料理比電腦程式能傳遞更多情感，才是他的興趣、渴望！經一夜思索，馬才淯隔天馬上到學校攔截申請資料，改填光武工專餐飲科，從此走上廚師之路。十幾年來，他始終感恩父親的啟發，慶幸自己那晚的選擇。

馬才淯說，父親從沒教他作菜，只告訴他切下第一刀和最後一刀都要謹慎，深深影響他日後做料理的態度，「我會默默在旁，看他如何把食材變成食物，手起刀落傳達出什麼」。體會到父親傳遞給的不是技藝，而是那份職人精神。

今年天下第一攤主題是甜點，團隊以杏仁豆腐參賽，淡黃色調配上菊花造型的外觀，儼然像個藝術品，再受好評，上月已先奪得人氣大獎。今天還將揭曉金賞獎得主。馬才淯說，不論能否再獲金賞，能獲評審及食客肯定，已是團隊向前的最佳動力。