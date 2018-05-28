各界投入捕碳 創造綠循環經濟

2018-05-28

〔記者簡惠茹、洪友芳／綜合報導〕減空污、減碳成為台灣能源轉型重大挑戰，學界及業界積極投入捕碳、從二氧化碳捕捉到轉化成有用化學品等研發並陸續出現成果，除有中研院長廖俊智與學生揚名國際的藍綠菌代謝工程研究，台大化工系團隊也開發出領先全球的創新吸附轉化技術。

中研院院長廖俊智致力於二氧化碳轉化再利用的代謝、合成生物學研究，研究曾被美國白宮表揚再生能源創新獎。交大生物科技系助理教授蘭宜錚師承廖，透過代謝工程修改藍綠菌代謝途徑，吸收碳後在菌體內合成，可轉化成當作燃料的丁醇、生物可分解塑膠所需琥珀酸。

台大化工系教授童國倫等研究團隊則開發出領先全球的「創新型中空金屬纖維二氧化碳吸附／觸媒轉化系統」技術，可在二十四小時內快速將二氧化碳七十五％轉化成有用化學品，例如醫用或食品包裝塑膠材料碳酸亞丙酯。

工研院綠能與環研所所長胡耀祖指出，面對節能減碳大浪潮，我國必須加快腳步；做法一是需促進潔淨再生能源發展，二是提升耗能設備／產品的能源效率，三須與節能相關智慧系統整合，四是人們行為要改變以降低需求及減少浪費。

例如，日月光集團從二○一四年起認購綠電，去年認購量達四五○萬度。日月光集團更表示，高雄各廠區節水節電，一年可省逾一．七億度電，減少碳排放量逾九萬公噸，相當於二三六座大安森林公園二氧化碳吸收量。

此外，工研院則與台泥公司合作研發新世代鈣迴路碳捕獲技術，利用氧化鈣石灰當二氧化碳吸附劑，捕獲率逾九十％，且可讓額外能耗小於二十％。技術並可衍生用於新設燃煤電廠與鋼鐵、石化與造紙產業，估計可為捕獲產業設備帶來千億元商機。

捕獲二氧化碳更可用於戶外微藻養殖，微藻行光合作用轉化為生質燃料原料，創造綠循環經濟。估計一千公頃微藻養殖，年可產十一萬噸藻體及四萬公秉綠色柴油（全國柴油用量一％），CO2固定量可達三十二萬公噸。