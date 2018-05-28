星期專訪：中研院長廖俊智談「減碳社會」─提高能源效率 捕碳轉化新能源

2018-05-28

記者簡惠茹、黃以敬／專訪

台灣積極推動能源轉型，卻也面臨需減空污、減碳挑戰，中研院長廖俊智提出碳中性、減碳社會的呼籲，建議不論從世界碳排放問題或台灣能源使用現況來看，減碳社會轉型關鍵在於須積極提高能源使用效率，且加速從已知技術減少排碳、減污，核心概念並非單純節電，而需用得更有效率，這是台灣短期較可行方法；長期則要積極發展新技術，希望進一步將二氧化碳變成可用能源。

而國家經濟及科技發展都需人才，面臨中國及國際搶人，返國服務而建立典範的廖俊智則指出，台灣科研實力是在持續進步，人才也相當優質，但整個世界都在進步，全球人才的競爭相當劇烈，因此台灣不要自輕，但要特別警惕，改善學術研究環境以利留才、攬才。

逐步減污 再增加碳回收循環

問：核廢無法處理、核電將漸除役，台灣必須能源轉型，但也要減空污減碳；院長建議碳中性社會，能進一步闡述？

答：碳中性社會是很重要的目標，但短時間確實不易達成。必須逐漸減少碳的排放，並逐步增加碳的回收循環。

短期而言，我曾呼籲，目前台灣最重要是增加能源使用效率、佈建再生能源，逐步以再生能源取代石化燃料。尤其須從已知理論技術去減少排碳、減污，核心概念並非單純節電，而要用得更有效率。

做法包含，在工業上優化製程、更新設備，並避免在尖峰時期過度用電，例如，透過智慧化調控，工廠間可輪流於離峰時段運作，降低尖峰時刻用電量。此外，也可採用先進技術，例如，人工智慧、智慧型電錶電網等，提高能源效率，甚至發展熱回收和熱循環的技術。

所謂熱回收，例如回收冷氣及其他機組運轉產生的熱，輔以太陽能來產生熱水，減少電熱使用。這種直接用熱交換的方式，節省熱和電轉換的能量流失，效能較高；這不是新穎技術，加以先進設計，便可解決部分現代社會的問題。

在短期，亦可透過利用現成的技術來取得立即成效。同時，落實車輛保養檢查、增加行駛里程數，鼓勵大眾運輸共乘，機車電動化、交通工具用再生能源、強化建築隔熱等，都是可強化執行的方法與概念。

儲能技術也須持續開發，以利中期階段再生能源廣泛佈建，目前雖有儲能技術，但大規模長期且符合經濟效益的儲能仍是一大挑戰。

中期階段，則是建構高效能低碳社會體系，台灣也會面臨到國際壓力，應建構設計導向的產業，包括產品設計、工業製程、節能減碳設計等，利用現有產業轉化成腦力密集、高品質、低耗能的產業，例如製造為主的公司，轉型成平衡用電時間、減少碳排放，製程優化的產業。

另還需完善大眾運輸工具、汽車的能源電動化、加強能源循環利用，如熱回收、農業民生的廢棄物循環利用及高質轉化。這些都可減少城市空污，同時增加綠能發電使用。例如將廚餘、垃圾產生的熱能轉化成能量直接傳輸。

著眼長期，則要研究將二氧化碳轉化成可用燃料，增加碳的再利用，發展碳轉化技術相對重要，目前各國、尤其台灣仍在初期階段，希望技術能加速成熟。

而垃圾不能亂丟，廢氣二氧化碳又怎可亂排？因此徵「碳稅」也是可考量方向之一。全世界都在思考碳稅議題。不少國際大公司皆已將碳稅納入未來投資效益評估的考量。

例如，Apple已宣布其全球廠辦設施皆以百分之百清潔能源供電；Google也宣布其購入的再生能源打平全球總耗電量。將來國際大廠都會再要求，其在世界各地的供應商都須使用再生能源；倘若屆時台灣才開始全面佈建再生能源，就太遲了。

台灣所面臨壓力是與時俱進的，未來國際組織或先進國家亦可能對某些高排碳的國家增課碳稅，甚至抵制。尤其鄰近的中國對環境保護的法令進步得也非常快，雖然我們過去稍有領先，但仍需持續跟上世界趨勢，甚至加快腳步。

現若為了經濟而忽略環境，屆時將會適得其反，反而應利用能源效率發展相關產業，也推動企業轉型，減少高耗能產業的比例。絕不能以今天的成本效益來評估碳排放，而要以中長期來看，同時將社會成本、健康成本、環境成本等一併考量。

藍綠菌捕碳 成功轉成丁醇燃料

問：中研院及國內哪些捕碳減碳和能源效率研究可作助力？

答：須先說明中研院任務在於長期的基礎研究，考量多是長期科研發展，不僅止於立即成效。中研院目前確實在進行不少有關碳轉換相關研究，包括將無機材料做成光化學觸媒、電化學觸媒，以及以生化反應進行二氧化碳轉換等。中研院希望有新突破，能提升未來人類對全球二氧化碳的管理。

我本身研究即是利用生物化學方法，加強自然界的光合作用途徑，也希望用新的生化反應途徑來固碳。例如藍綠菌可行光合作用，生長速率比植物快，又是單細胞生物，要做基因改造工程相對簡單，就是研究二氧化碳吸收再利用很好的研究題材。

透過設計新的代謝路徑，希望從藍綠菌找出較有效的二氧化碳代謝轉化路徑，並把這樣路徑技術引入到不同細菌、不同物種，目前已能成功轉換的化學品非常多，例如做為燃料使用的丁醇就是一種。

國外目前也多以藍綠菌來生產化學品，但要大規模商業化、節能減碳仍有一段距離，需更多研究投入，希望將來可應用到不同物種上，例如植物，找出最有效率能捕碳並轉化新種能源的方式。

「碳捕捉」在國內其他學研單位也有許多相關研究，整體而言，台灣在這方面都還有待加強，但這是非常重要的課題。

至於能源效率方面的研究，台灣雖已有不少成果，但力道可再加強。中研院很樂意與國內其他的研發單位更合作，大力推動能源效率的提升。因為這是台灣在未來三到五年內，最可靠的一種解決能源問題的方式，同時也可舒緩空污的壓力。

強化社會減碳意願 推動再生能源

問：對台灣能源政策還有哪些建議？用電穩定及減污減碳能更求衡平？哪些國際經驗可借鏡？

答：台灣的電費相對便宜，也影響了人民對用電的想法，目前大眾也普遍對「碳」無感。因此，最重要的，是在短期須強化社會「減碳」的意願。尤其應強化再生能源的「時尚感」，像美國特斯拉電動汽車公司等，或許剛開始成本較高，但這將有助再生能源的有效推動。

社會大眾也須了解為何要談論「減碳」。二氧化碳為溫室氣體，能源排碳跟空污有直接而密切的關係，減碳同時也會減緩空污。減碳更對地球暖化、氣候變遷有關鍵性影響。

以熱回收為例，在國外利用已很多，不僅工廠裡熱循環熱回收的技術相當普遍，在民眾生活的社區，尤其北歐地區，亦有整個社區用垃圾加溫熱水供應暖氣使用的實例。

據經濟部二○一六年統計資料，台灣九成能源來自石油、天然氣、煤，儘管未來能源使用形態一定會轉變，但依目前政策規劃，直至二○二五年，石化燃料依然佔總能源使用的八十％，再生能源則提升至二十％。

發電是可以靠再生能源發電，減少使用石化燃料。但除了電能，其餘形式的能源，如熱能仍仰賴石化燃料，所以要深度排碳，也須減少石化燃料。目前雖有以玉米製成的生質能源案例，但此舉僅在加速二氧化碳循環，因此最有效的方法還是應從空氣中捕捉二氧化碳製成燃料，技術尚不成熟，但仍是可努力方向。

改善學術環境 加強留攬高階人才

問：國力、經濟發展基礎在學術科研，但台灣也面對兩岸、國際磁吸而人才外流挑戰，院長對於台灣科研人才的建言？

答：台灣科研實力是持續在進步的。但整個世界也都在進步，特別是中國進步速度更快，而全球人才的競爭更加劇烈，人才流動隨著全球化腳步而逐漸消弭國與國的界線，台灣對此要特別警惕。

一方面必須改善我們的學術及研究環境，加強留才攬才，另一方面則更加速、加強培育在地人才，特別是高階人才，就國際比較來看，台灣本地的人才還是相當優質且具潛力的。