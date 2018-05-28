中國頻挖我友邦 外交部：強化與美實質關係

2018-05-28

〔記者彭琬馨、王榮祥、邱書昱／綜合報導〕在中國利誘下，布吉納法索廿四日宣布與我斷交。外交部在今日向立法院外交及國防委員會提出的書面報告中指出，未來的外交戰略，除全力維繫現有邦交外，也會進一步強化和深化與美國等理念相近國家的實質關係，特別是在經濟與安全合作上，建立更密切的夥伴關係，同時繼續爭取更多國際參與，以及國際社會對我們的認同。

外交部報告指出，我國當前面臨的外交挑戰比以往更為嚴峻，其中最主要的挑戰始終來自中國，而我國現有十八個邦交國都一直受到中國因素不等的干擾，且不乏我友邦政治人物對中國懷有不切實際的幻想或期待，也相對增加我國維繫邦交的壓力。

報告分析，中國近年在拉美地區持續透過「中拉共體」論壇等多邊場合，運用當地經貿辦事處及孔子學院，將一帶一路計畫擴及到拉美地區，也利用該區域國家對招商引資、基礎建設，或爭取聯合國安理會席次的需求，利誘威逼我國友邦，藉以擴張中國在該區域的影響力。

針對我國在太平洋地區的友邦，外交部說，中國持續以贈與或優惠貸款方式，在該區域大興土木、推動一帶一路計畫；對於我國僅存非洲友邦史瓦帝尼，中國以九月在北京舉行的「中非合作論壇」峰會，對外公開喊話，盼非洲國家一個都不少，對我國友邦「野心昭然若揭」；此外，中國也持續與教廷進行對話，拉攏我國在歐洲唯一邦交國。

外交部強調，面對中國不斷打壓，外交部會利用台灣優勢與條件開拓自己的外交藍海，但不與中國進行惡性外交對抗。

外交部說，新南向政策已進入新的階段，未來將自國際合作、產業發展、經貿諮商外交推動等各層面，全速推進與友好國家建立策略夥伴關係，也將續辦玉山論壇，提高新南向政策的國際能見度與台灣話語權。

對於中國持續壓迫台灣外交空間，總統府秘書長陳菊昨表示，蔡英文總統始終努力釋出善意，可惜因為雙方角度、制度不同，理解上有落差，她感到憂心，也覺得很可惜。

蔡捐款給世衛 朱全力支持

蔡英文總統決定捐一百萬美元給世界衛生組織，做為對抗伊波拉病毒的基金，新北市長朱立倫昨天表示，從人道及國際救援的角度，應該全力支持。