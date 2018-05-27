美重量級參議員提法案： 挺台參與國際 是美政策

2018-05-27

〔駐美特派員曹郁芬、記者蘇永耀／華府、台北連線報導〕美國參議院外委會亞太小組主席賈德納及民主黨首席議員馬基在華府時間廿五日聯合提出「二○一八台灣國際參與法案」，強調支持台灣參與適當的國際組織是美國的政策。

賈德納亞太行 臨時訪台會蔡總統

賈德納並於亞太行臨時加入訪台行程，昨晚抵台即驅車晉見蔡總統，承諾「會盡全力幫助台灣提高國際參與」。蔡總統也強調，中國的打壓，只會讓國際社會更支持台灣，台灣走向世界的決心不會因此動搖。

賈德納此行主要前往新加坡訪問，但因中國加強對台灣的打壓，為展現對台支持，臨時決定將台灣列為亞太行的第一個行程。蔡總統接見時說，這不只展現出對台灣的重視，也展現出台美之間堅固且持續升溫的友誼。

總統表示，賈德納最近提出的「亞洲再保證倡議法案」，強調印太地區國家和美國政策的連結。來台之前，也提出「二○一八台灣國際參與法案」，促請美國政府積極協助台灣參與國際組織，她特別代表政府與人民表達感謝。

這項法案指示美國在國際組織的代表，需運用美國的聲音和投票來支持台灣的參與，並要求美國總統或其代表在與中國所有的雙邊會談中，提出台灣適當參與國際組織的問題。

賈德納在新聞稿指出，美國有義務盡其所能的強化台灣的國際地位，這個法案將確保主要的國際組織不會因為中國的霸凌而對台灣視而不見。馬基則說，台灣在不需要以國家為會員資格的國際組織，早已是活躍且有成效的貢獻者，台灣的參與必須持續，「我們對盟邦及夥伴有更廣泛的責任，來確保威嚇不會成為印太與其他區域的常態。」

兩位議員在新聞稿表示，法案是因應國際組織面臨中國想把台灣排除在外，施予前所未有的壓力。這些組織包括國際民航組織、國際刑警組織及正在日內瓦開會的世界衛生組織，台灣今年又未受邀與會，台灣從二○○九年到二○一六年都以觀察員身分參與。

美國國會對於台灣參與國際組織的關切與支持力道都在加強，尤其參、眾兩院都通過決議支持台灣以觀察員身分出席世衛大會，台灣卻仍受阻於中國壓力而被排除，國會對行政部門的壓力因此增加，也讓美國國會開始關注中國在這些國際組織的影響力。