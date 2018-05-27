兩友邦斷交 馬批蔡縱容賴揆刺激中共

2018-05-27

〔記者葉冠妤／新北報導〕前總統馬英九昨天到新北市三重區陪同國民黨議員參選人王威元掃街拜票，談及近日友邦接連斷交，馬英九表示，一個月內連斷兩國簡直史無前例，他批總統蔡英文縱容行政院長賴清德不斷在國會殿堂上表示自己是台獨政治工作者，此舉無疑是刺激中共，希望蔡英文能夠更務實處理兩岸及外交事務。

對於蔡總統駁斥國民黨對執政黨太嚴苛，卻能容忍中國大陸打壓，馬英九則反問，他過去執政八年採外交休兵策略，卻屢遭民進黨批評是外交休克，「難道這是團結嗎？」

馬英九#蔡英文#

賴清德