學者看環太軍演拒絕中國：我應加強與美一對一軍事交流

2018-05-27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國日前決定向中國撤回今年度環太平洋軍演邀請，學者認為，美國可能有鑑於過往和中國軍事交流的負面效應，加上中國「轟六」轟炸機近期在南海島礁活動，影響美方主張的「南海自由航行權」，因而做出抗議舉動。對我國而言，在繼續爭取環太軍演之餘，也應加強和美國的一對一軍事交流。

美中軍事交流 負面效應外溢

對於是否爭取來年的環太軍演，軍方人士表示，只要有助於我國的相關交流，我方樂觀其成。而對於美方撤回對中的環太軍演邀請一事，軍方人士不願多做評論。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，美國撤回對中國的環太軍演邀請，應是早已決定之事，而非短期考量。他表示，中美在一九九六年台海飛彈危機後，建立「軍事會談」機制，盼藉雙方交流，增進了解、避免誤判。但「軍事會談」機制實行至今逾廿年，川普總統上任後逐一檢視，可能認為成效相當有限，甚至已產生負面效應。

董立文表示，除中美軍事交流機制，未增進雙方相互了解之外，中國過去廿年的戰略，已較以往更敵視美國，「中美海空相遇安全行為準則」也幾乎毫無作用，可能都是川普政府決定撤回邀請的主因。

台灣大學政治系副教授陳世民認為，中國「轟六」轟炸機日前在南海島礁一帶活動，可能挑起區域緊張局勢，也和美國「南海地區非軍事化」、「南海自由航行權」的主張相違背，因此美國撤回環太軍演邀請，就是藉此向中國提出抗議。

對於台灣是否應參加環太軍演？陳世民認為，我方仍可繼續爭取，但環太軍演屬多國、多邊交流，美國如短期內同意我方加入演訓，可能引發中國嚴重抗議，美國現階段仍不欲與中國關係趨於緊張。因此，我國應積極和美國爭取高階軍事官員互訪、軍事演訓等一對一軍事交流。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇認為，美國環太軍演邀請對象，多為與其友好的盟邦，而中國近年在東海、南海與台海等區域騷擾鄰國，都是美國撤回邀請的可能原因，且美國軍方日前派二架B-52轟炸機逼近廣東省，代表美國不願意坐視中國影響區域安全的情形升溫。