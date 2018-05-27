對抗伊波拉病毒 我捐助世衛100萬美元

2018-05-27

世衛行動團返國 總統接見時宣布

〔記者陳鈺馥、吳亮儀／台北報導〕中國升高打壓台灣的國際空間，並再度排除台灣參與世界衛生大會（ＷＨＡ），總統蔡英文昨日接見甫返國的「世衛行動團」時表示，雖然台灣無法正式參與ＷＨＡ，但台灣有決心對世界衛生有所貢獻，因此台灣將捐一百萬美元給世界衛生組織（ＷＨＯ），作為對抗伊波拉病毒的基金。

被拒門外仍捐款世衛

陳時中：防疫無國界

由衛福部長陳時中所率領的「世衛行動團」雖無法出席今年的ＷＨＡ，但在場外與多國舉行會議並宣揚理念，成果豐碩。總統昨在總統府接見時，除予以嘉勉外，也指中國對台灣的外交打壓，已經無所不用其極，包括干擾台灣參與ＷＨＡ，不過外在情勢的艱難，只會成為我們團結的動力。

蔡總統指出，今年ＷＨＡ的主軸是「全民健康覆蓋」，也就是提供可負擔普及有效的醫療，台灣健保制度是「全民健康覆蓋」最好的模範生，世衛組織秘書長卻因政治理由，將台灣排除在外，讓全球衛生和防疫出現漏洞，更讓台灣無法貢獻醫療專業，要再一次表達遺憾和嚴正抗議。

總統提及，不過事實已經證明，中國越打壓台灣，國際社會對台灣的支持力道就會越強，在這次世衛大會中，台灣不只得到邦交國支持，還得到美國及理念相近等國家，有史以來最多的聲援。

為對世界衛生有所貢獻，總統昨正式宣布，將捐一百萬美元給ＷＨＯ，作為對抗伊波拉病毒的基金；她期許，「走向世界，爭取國際支持，也許是一個漫長的過程，但在我任內每一天，政府都會做好準備，克服所有挑戰。」

「面對壓力，我們不會屈服，這就是台灣人！」蔡總統表示，期待加入ＷＨＯ及維持與全世界的友誼，但這些期待，不應拿國家尊嚴來交換，為什麼中國要不斷對台灣施壓，就是因為我們堅守主權底線，不願意退讓。因此，「每一次中國對台灣打壓，都代表台灣人民再一次守住了我們的主權與尊嚴。」

對於非洲國家布吉納法索選在ＷＨＡ期間突然宣布與台灣斷交，總統也在臉書表明，準備捐給ＷＨＯ的一百萬美元，原本是用在與布吉納法索的外交合作上，但從現在開始，會採取更靈活戰術，突破中國的外交圍堵。

對於捐款行動，陳時中稍後在衛福部的記者會表示，行動團一抵達瑞士就有相關團體探詢此事，他表達「防疫無國界」的立場。