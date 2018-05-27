美參議員賈德納：美台合作機會將更多

2018-05-27

臨時變更行程訪台晉見總統

〔記者涂鉅旻、姚介修、蘇永耀／綜合報導〕美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納昨晚抵台訪問兩天，他在晉見蔡英文總統時表示，台灣在領導能力上，展現非常好的模範，而中國也應該向台灣所展現的領導能力學習。賈德納強調，美國國會對於台灣的支持是跨黨派的，隨著「台灣旅行法」及美國在台協會新館的開幕，台美之間的合作機會將更多。

臨時變更行程訪問台灣的賈德納等一行，昨晚抵台後，先赴總統府晉見蔡總統，之後前往外交部接受外交部長吳釗燮款宴。

賈德納受訪表示，台灣在世界衛生大會（ＷＨＡ）等國際組織，可貢獻許多角色。他所提出的「二○一八台灣國際參與法案」等，都是美國加強對台灣支持的做法。他說，美國川普總統剛上任時，他就主張應支持台灣，並向中國表達美台關係穩固的態度。台灣不僅是重要角色，聲音也該被世界聽到。

蔡批中國 正在改變和平現狀

蔡總統在接見時表示，這是她擔任總統後，第三次在總統府跟賈德納會面，但這次的見面，意義非常不一樣。最近包括中國軍機繞台、在外交上打壓台灣、讓我們的友邦與我斷交、干擾台灣參與ＷＨＡ，甚至還強迫國際公司更改台灣名稱。這些粗暴的政治動作，都顯示中國正在改變兩岸和平穩定的現狀，相信美國政府有很多的部門，也持相同看法。

賈德納籲中 學習台灣領導力

賈德納表示，台灣在領導能力上展現出非常好的模範，中國也應該向台灣所展現的領導能力學習。他要感謝台灣捐款一百萬美元給世界衛生組織，做為對抗伊波拉病毒的基金。這也展現出台灣的領導者，不是只有言語表示，且採取實際行動來援助其他國家。

賈德納認為，台灣的繁榮與安全對美國來說是非常重要的議題，這也是他相當支持台美關係的原因，美國會持續尋找其他的機會，繼續深化台美各方面的合作。

賈德納說，美國國會對於台灣的支持是跨黨派的，他很榮幸能提出「二○一八台灣國際參與法案」，並且盡全力確保台灣的國際參與，希望各個國際組織都能看見台灣展現出來的領導能力。他期盼另提出的「亞洲再保證倡議法案」能夠讓台美之間，共同為亞太地區的自由、安全做出貢獻。

外交部昨表示，賈德納連續三年訪問我國，長期以來更不斷以具體行動為我發聲，包括最近與其他參議員連署致函世界衛生組織幹事長譚德塞，力促邀我以觀察員身分參加世衛大會，也參與致聯合航空、美國航空公司執行長的聯名函，力挺其對抗中國的蠻橫要求。