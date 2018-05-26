表決通過國防授權法案/ /美參眾兩院：應強化台灣軍力

2018-05-26

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十四日報導〕美國眾議院院會今天以三一五票比六十六票通過二○一九年國防授權法案。法案中要求美國國防部長與台灣諮商後提出一份總體評估，以強化並改革台灣軍力，尤其是備役軍力。

此外，參院軍委會也以廿五比二通過參院版的二○一九年國防授權法案。參院軍事委員會代理主席殷霍夫在新聞稿中指出，在軍委會剛通過的版本中，他領銜提出支持台灣等區域夥伴的條文，以抵抗中國的崛起。殷霍夫說，台灣為美國長期民主夥伴，為對抗中國在太平洋及南海愈來愈多的侵略舉措，他指導國防部長擴大與台灣的軍事交往及支持加速對台軍售。

台北駐美代表處今晚發表聲明，感謝美國國會友人對台灣的長期支持。根據軍委會官網公佈的大綱，參院版法案要求遏阻中俄的侵略，要國防部就中國在南海的活動提出報告，鼓勵國防部長釋出南海的空拍照；並要求國防部限制對設立孔子學院的美國大學的中文教學經費補助。

參院法案也禁止美國政府與使用華為和中興產品的公司簽合約。眾院今天通過的法案中，也有禁止美國政府單位使用華為與中興產品的條文。

根據眾院軍委會日前通過的版本，法案生效一年之內，國防部長必須與國務卿諮商，向國會相關委員會提出總體評估報告，列出具體建議以及行動計畫。法案要求擴大美台高級軍事交流與聯合軍演、支持美國對台軍售與轉移軍備，尤其是發展不對稱作戰能力。

法案要求評估報告必須提出具體建議強化美台雙邊合作，以及台灣的自我防禦能力。法案也以國會意見形式，要求國防部長在立法生效後六十天內，經與國務卿諮商後，向國會參、眾兩院軍事及外交委員會簡報有關國防部執行「台灣旅行法」所定美台高階軍事人員交流的計畫，尤其應指派美軍事部門的部長或參謀首長聯席會議成員訪台。

參院軍委會二○一九年「國防授權法案」還需要眾院表決通過，兩院協商後的版本才會送交總統簽署。