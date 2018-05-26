台積電歡送張忠謀 張淑芬︰感謝還我老公

2018-05-26

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電董事長張忠謀將於六月五日召開股東會後退休，台積電竹科廠區昨下午壓軸為張忠謀舉行惜別會，經營團隊與上千位員工代表齊聚一堂。竹科十二廠送給張忠謀一座以兩千片樂高積木拼出的總部大樓模型紀念品，現場由張插上兩支「ＩＣ」旗幟，感謝他為台積電建立誠信正直（Integrity）、承諾（Commitment）、創新（Innovation）與客戶信任（Customer Trust）的企業價值，氣氛溫馨感人，不少人獻花、流淚不捨。

張忠謀致詞回憶台積電創立以來的過程，還感性地以惜別口吻說「我會常常回來看你們」，但他不忘幽默補上一句：「不過，要你們來邀請我喔！」

台積電董事長夫人張淑芬則說，很開心董事長終於要退休了，「感謝台積電把老公還給我」，引起全場大笑；當她回到位子時，張忠謀特地親吻她，恩愛相守情誼表露無遺。

竹科廠區昨在總部大樓的餐廳舉行歡送惜別會，台積電安排竹科廠區幼兒園一群可愛孩子以唱歌、跳舞做為開場，接著有資深員工發表道謝感言，最後還送給張一幅巨幅照，是張忠謀去年運動會與員工排成台積電三十週年字樣的空拍照。

台積電從五月八日起展開歡送董事長的惜別會，由南科廠區打頭陣，接著在中科廠區，竹科廠區壓軸；員工也在今年初陸續寫感言卡，再彙整到內部統一編輯成冊，送給張忠謀留念。