陳良基：以半導體之力 十年內拚出量子電腦

2018-05-26

〔記者廖千瑩／台北報導〕台積電五奈米廠預計兩年後量產，三奈米廠則計畫二○二二年量產。科技部長陳良基昨表示，台積電現在已經在蓋五奈米廠，明年底前會把三奈米土地給台積電；台灣的半導體很強，未來量子電腦技術發展很重要，希望以台灣半導體產業做加值，十年內要有量子電腦製造生產能力。

協助台積電設三奈米廠

ＩＢＭ昨舉辦科技論壇，邀請陳良基與ＩＢＭ總經理高璐華、新光金資訊長章光祖對談。陳良基說，量子電腦是台灣半導體下一波成長必須關注的議題，他前幾天才跟台積電董事長張忠謀談台積電後續布局，政府也正協助台積電建置三奈米廠，研究在三奈米廠之外如何發展，其中一個關鍵就是量子電腦。

陳良基說明，台積電三奈米廠預計二○二二年量產，屆時有新興運用會應運而生，也牽涉到量子電腦技術應用，台灣的半導體很強，未來量子電腦技術發展很重要，希望以台灣半導體產業做加值，十年內要有量子電腦製造生產能力。

不過，現階段台灣在量子電腦可能不會跑這麼快。陳良基解釋，台灣對全世界高科技是一個重大貢獻者，如果要繼續在新技術跟量子電腦扮演這個角色，也許一時還沒辦法像ＩＢＭ和Google這麼快速投入大量資源，預估量子電腦五年後會有新的技術應用、十年後會大量出來，台灣還是要跟上，最好的辦法還是先跟國際夥伴合作。

陳良基說，目前科技部也有針對半導體的射月計畫，推動智慧終端半導體製程與晶片系統相關研發，今年預計要砸十億元，目標是在二○二二年開發應用於各類終端裝置上的ＡＩ（人工智慧），希望台灣是設備的重要供應者。

陳良基也說，科技部推動ＡＩ是以「小國大戰略」的思維，打造由人才、技術、場域及產業構築而成的ＡＩ創新生態圈；跟ＡＩ有關的還有智慧製造，尤其台灣智慧機械產值上兆元；另有ＡＩ智慧服務、智慧醫療，智慧服務也包括金融，將與金管會合作，找五十家金融科技來做新創協助。