CPI估漲1.49% 將創6年新高

2018-05-26

〔記者鄭琪芳／台北報導〕除了上修今年ＧＤＰ（國內生產毛額），行政院主計總處昨也上修今年ＣＰＩ（消費者物價指數），預估今年ＣＰＩ年增率一．四九％，將創近六年新高，主要考量國際油價上漲將推升國內油料費及廠商營運成本，物價上漲壓力加重。

國際油價上揚 物價上漲壓力加重

主計總處表示，近期國際原油及農工原料價格持續走揚，加上新台幣匯率升勢轉緩，預測今年躉售物價指數（ＷＰＩ）上漲二．四二％，較二月預測數上修一．八個百分點；預測今年ＣＰＩ上漲一．四九％，較二月預測數上修○．二八個百分點。

行政院主計長朱澤民說明，由於國際油價持續上漲，因此參考國際機構預測，設定今年ＯＰＥＣ（石油輸出國組織）油價每桶六十七．八美元，較二月預測上調近十％；根據模型推估，若油價上漲十％，在其他假設條件不變、且廠商完全反映的情況下，ＧＤＰ將減○．一個百分點，ＣＰＩ則增○．三四個百分點。

朱澤民表示，菸稅調升效應延續，也對今年ＣＰＩ影響○．三六個百分點，因此今年ＣＰＩ漲幅較往年高一些，但九月以後，菸稅因素就會減緩。

至於物價上漲是否影響消費？他表示，民間消費在成長，內需有起來，因個人所得有增加，「我這樣講，有人一定會有不同意見，但薪資確實是有上升的」。