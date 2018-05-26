主計總處︰今年GDP上修至2.6%

2018-05-26

內外需同步成長「比較健康」

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨公布第一季經濟成長率三．○二％，同時將今年經濟成長率由二．四二％上修至二．六％，主因出口動能可望維繫、民間消費持續回溫、預期民間投資將擴增。行政院主計長朱澤民表示，目前經濟情勢穩定樂觀，且外需與內需同步成長，不像過去較依賴外需，現在這樣「比較健康」。

根據主計總處統計，第一季ＧＤＰ（國內生產毛額）成長三．○二％，預測第二至四季ＧＤＰ分別成長三．○八％、二．三三％及二．○三％，今年ＧＤＰ再度上修至二．六％，較二月預測數上修○．一八個百分點；每人ＧＤＰ則為兩萬五五四六美元。

主計總處官員說明，第一季出口及消費均優於預期，由於全球經濟表現穩健，有利維繫我國出口動能，預測今年商品出口三三七四億美元，成長六．三六％，上修一．八二個百分點。此外，近來就業市場改善，企業調薪也轉趨積極，加上去年股利將再創新高，可望挹注消費動能，預測今年民間消費實質成長二．五三％，上修○．○八個百分點。

民間投資實質成長 近五年新高

不過，第一季資本形成實質負成長一．九四％，較二月預測大減四．○九個百分點。主計總處綜合統計處處長葉滿足表示，雖然第一季民間投資不如預期，但台積電上修資本支出十億美元，加上部分航空公司增加購機金額，以及亞馬遜、Google、思科等國際企業陸續來台設立創新中心，可望帶動供應鏈跟進，因此今年民間投資實質成長仍上修○．九九個百分點至四．六一％，為近五年新高。

外界關切美中貿易摩擦的影響，朱澤民表示，根據模型推估，若中、美ＧＤＰ均減一個百分點，台灣ＧＤＰ將各減○．二九及○．○七個百分點；但若中國產品銷美受限，台灣或可趁機「補空檔」，也許有替代效果，因此不必完全負面解讀。不過，他也提醒，中國推動「中國製造二○二五」，積極發展半導體自主設計製造，台灣可能受到衝擊，須審慎因應。