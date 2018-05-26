經濟學人︰蔡政府拚經濟 反惹惱勞資雙方

2018-05-26

多面作戰想迎合各界 卻讓商界、勞工和環團都不開心

〔編譯羅綺／綜合報導〕《經濟學人》二十六日報導，台灣總統蔡英文上任已滿兩年，如今卻同時惹惱勞資雙方，振興經濟仍需加把勁。台灣正面臨經濟成長緩慢、工資緩漲、外國投資低的狀況，執政者欲多面作戰討好商界、勞工和環保團體，卻落得沒人歡喜。

《經濟學人》報導，蔡總統上任時承諾振興台灣經濟，至今卻依舊面臨經濟成長遲緩的局勢。蔡政府曾為勞工爭取權益，制定新版勞基法，卻招來雇主批評；隨後為迎合資方，再度修改勞基法，換成勞工跳腳。

另外，民進黨曾以「非核家園」為口號，承諾將逐步淘汰核能發電，但去年八一五全台大停電後，蔡政府卻允許重新啟動兩座反應爐，令環保團體感到錯愕及沮喪。蔡政府想迎合各界，卻適得其反。

《經濟學人》報導，蔡總統將基本薪資提高十％，達到兩萬兩千元，但如今台灣薪資與十五年前相比，仍僅稍高一些。主因來自中國和其他地區的製造業競爭加劇，使得台灣雇主沒有多少空間提高薪水，薪資依舊低迷，造成許多大學畢業生選擇到海外發展，尋求更好的機會。

此外，台灣今年第一季經濟成長率從一％上升到三％，但勞工依舊無感；今年蔡總統為公務員加薪三％，然而五月一日仍有數千名勞工走上街頭，搖旗吶喊「爭取更高的薪資」；而公務人員年金改革也引發大規模抗議活動，上月數百名退伍軍人與警察混戰，並投擲煙霧彈抗議政府削減退休金。

台灣振興經濟 仍須加把勁

《經濟學人》指出，蔡總統認為台灣企業足以在國際競爭的五個行業，分別為國防、生物科技、再生能源、物聯網和智能機械。但台北美國商會執行長傅維廉（William Foreman）指出，台灣是亞洲外資投資最低國家之一。

雖然蔡政府已給天使投資人減稅，也試圖放寬管制，讓企業有更多空間嘗試金融服務，目前仍未見成效，台灣振興經濟仍需多加把勁。