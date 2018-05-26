國發會：台灣已做好加入CPTPP準備

2018-05-26

美中貿易戰進行式

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會主委陳美伶昨出席一場研討會時表示，美中貿易戰還是「進行式」，且一路從貿易戰、經濟戰演變為科技戰，台灣因應之道，除提升研發、創新能量、加速對內需投資，更要多元布局；她說，「企業在政府之前就知道，西進不是最好的政策」，政府除了鼓勵新南向分散投資風險，各部門也動起來，將積極申請加入ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進展協定）。

中經院院長吳中書、台經院二所所長張建一也都認為，中美貿易戰只是暫時休兵，不會這麼快落幕，甚至川金會破局可能醞釀下一波中美矛盾；吳中書更引述川普球友的說法，「川普就是個精明的生意人，但他說什麼都不要相信」、「他會透過任何談判手段達到目的」；因此，川普在中興通訊事件的見風轉舵也就不足為奇。

中信金融管理學院企管系教授陳錦稷則認為，中國鋼鋁銷美排在十名之外，但台灣則排在十名之內，美國是否對台灣鋼鋁課稅即將揭曉，情況恐怕不太樂觀。

學者都認為，美中兩隻大象打架，台灣還是閃遠一點，免得遭池魚之殃。陳錦稷更指出，日本為避免自身利益再度被美國犧牲，因此積極倡議ＣＰＴＰＰ。

龔明鑫：ＣＰＴＰＰ是台灣的機會

經濟部次長龔明鑫則指出，過去全球貿易下有一個大一統的供應鏈體系，未來已不復存在，將變成複雜而破碎，在複雜多邊的貿易下，台灣做為小國反而比較有彈性；過去台灣糾結於美中台三角關係中，發展受限，未來因應供應鏈重新調整，對美中、新南向、歐洲等不同市場要有不同對策，ＣＰＴＰＰ可最低限度排除中國干預，就是一個非常大的機會。